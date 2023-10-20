Эксперт объяснил опасность зарядки телефона по ночам

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Ставить телефон на зарядку на всю ночь — не самая хорошая идея. Ритеш Чу, эксперт в области информационных и коммуникационных технологий из Австралии, объясняет почему.
Современные смартфоны полностью заряжаются от 30 минут до двух часов. Если вы оставите телефон подключенным к зарядке дольше, то это может негативно отразиться на аккумуляторе. Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в большинстве смартфонов, начинают разлагаться химически при длительной и неправильной зарядке. В результате аккумулятор становится изношенным с течением времени.
Также важно следить за уровнем заряда. Не допускайте его падения ниже 20%, так как это может уменьшить срок службы вашего гаджета.