Эксперт объяснил опасность зарядки телефона по ночам

Современные смартфоны полностью заряжаются от 30 минут до двух часов. Если вы оставите телефон подключенным к зарядке дольше, то это может негативно отразиться на аккумуляторе. Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в большинстве смартфонов, начинают разлагаться химически при длительной и неправильной зарядке. В результате аккумулятор становится изношенным с течением времени.