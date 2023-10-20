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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Что произойдет с телефоном, если оставить его заряжаться на ночь?

Эксперт объяснил опасность зарядки телефона по ночам

20 октября 2023, 07:25
Фото: Photobank Ura Media
Что произойдет с телефоном, если оставить его заряжаться на ночь?
У многих россиян есть привычка оставлять телефон на зарядке на ночь. При этом мало кто задумывается о последствиях, которые может принести такой способ зарядки.

Ставить телефон на зарядку на всю ночь — не самая хорошая идея. Ритеш Чу, эксперт в области информационных и коммуникационных технологий из Австралии, объясняет почему.

Современные смартфоны полностью заряжаются от 30 минут до двух часов. Если вы оставите телефон подключенным к зарядке дольше, то это может негативно отразиться на аккумуляторе. Литий-ионные аккумуляторы, которые используются в большинстве смартфонов, начинают разлагаться химически при длительной и неправильной зарядке. В результате аккумулятор становится изношенным с течением времени.

Также важно следить за уровнем заряда. Не допускайте его падения ниже 20%, так как это может уменьшить срок службы вашего гаджета.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Опасность#Телефон#Ночь#Алина Гурицкая#Аккумулятор#Зарядка
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