К зиме готовы? Как новосибирцам дешево заменить летние шины на зимние

За несколько лет цены на шины значительно скакнули. Крупный кусок пирога отхватили себе китайские производители. Но и тут все логично. «Им, по сути, не нужно было ничего завоевывать, так как пришли к нам при отсутствии какой-либо конкуренции на рынке. Мы сейчас имеем то, что имеем», — отметил Вячеслав Ашурков.