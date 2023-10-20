К зиме готовы? Как новосибирцам дешево заменить летние шины на зимние

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Поскольку на зимние шины имеется стабильный спрос накануне зимы — то продавцы готовы порадовать весьма обильным предложением. Расценки на товар существенно различаются.
По данным государственной системы маркировки «Честный знак», средневзвешенная цена одной зимней шипованной шины по итогам сентября 2023 года составила 6 653 рубля. С начала года «обувь» для автомобилей подорожала на 14%, но в целом стоимость шин растет относительно медленно (в конце сентября рост составил +5%.). С приближением зимних холодов стоимость актуального товара будет только возрастать, поэтому новосибирцам следует уже сейчас присмотреться к «резине».
Предприимчивые владельцы «железных коней» уже начали активно торговать шинами в Интернете. Известный ресурс Авито буквально пестрит соответствующими объявлениями, а продавцы заверяют, что их цена значительно ниже рыночной.
«Продам два отличных шипованных колеса, стояли на 570 Лексусе. В придачу отдам, если надо будет, еще два таких же колеса с радиальной грыжей», — гласит одно из объявлений.
Потенциальный покупатель сможет купить четыре шины б/у Toyo Observe G3-Ice 285/50 R20 116T за 11 000 рублей (при этом разумный торг уместен). На данный момент товар имеется в наличии, поэтому все желающие могут приобрести «обувь» по относительно приличной цене.
Другой новосибирец решил неплохо заработать на шинах, поскольку просит за них «всего» 99 000 рублей (но торг возможен и здесь). На продажу выставлены шипованные «зимники» Pirelli Ice Zero 2 285/40 R21 109H, а сам продавец заверяет, что товар абсолютно новый.
Стоит отметить, что многие новосибирцы действительно стараются помочь нуждающимся в шинах сэкономить на товаре (или хотя бы купить по относительно разумным расценкам).
«Продам зимнюю резину. Стояла на Патруле. Шипов процентов 70 осталось. По протектору, как новая. Без порезов и грыж. Производство 2017 года. Брал новой. Производство Япония. Новая такая стоит около 80 000 рублей», — пишет сибиряк, имеющий в наличии Toyo Observe G3-Ice 275/60 R20 за 32 000 рублей.
В среднем разброс цен на б/у-шины варьируется до сотен тысяч рублей. Самое дорогое предложение на популярном ресурсе — комплект из четырех зимних шин с 20-дюймовыми дисками и датчиками давления Taycan Tequipment Design стоит 550 000 рублей.
Если же у Вас имеется хроническая аллергия на приобретение любого товара «с рук», то тогда стоит заглянуть в любой из магазинов, торгующий автоаксессуарами (и шинами, в том числе). Менеджер поможет подобрать именно ту «резину», которая актуальна именно для Вашего автомобиля, при этом возможен возврат покупки при любом обнаруженном дефекте.
«Разбег» расценок имеет место и здесь. Так, на сайте sibzapaska.ru можно приобрести комплект резины практически за 10 000 рублей (цена одной шины составит 2 610 рублей).
Цена нового комплекта «зимних» шин начинается от 32 000 рублей. На сайте магазина Big Wheels утверждается, что товар всесезонный, а «резина» абсолютно бесшумна и плавно движется по трассе.
Но и это не предел как относительно честному отъему денег у населения, так и желания некоторых новосибирских автомобилистов пофорсить и «пустить пыль в глаза». Вниманию тех, кто не желает приобретать «китайские» шины и наверняка обеспечить удобство и комфорт при поездке по зимней трассе, предлагается комплект шин Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 275/40R21 107T. Полный комплект «все четыре колеса» обойдется в 321 тысячу рублей.
Подобный «разброс» расценок и необходимость выбора могут несколько отпугнуть водителей, особенно неопытных или не очень хорошо разбирающихся в шинах. Поэтому Atas.info пообщался на крайне актуальную тему с председателем регионального отделения Федерации автомобилистов России Вячеславом Ашурковым.
«Уже на следующей неделе нам обещают до -2 градусов ночью и мокрый снег. Поэтому менять шины с летних на зимние желательно уже сейчас, даже если днем резко потеплеет до +15. Лучше всего, по моему мнению, брать шипованную резину, потому что она лучше всего помогает в условиях наледи и хорошо сцепляется с дорогой. Особенно такие шины эффективны после поливки улиц и образования тонкой пленки льда. Это, конечно, не лед, но приятного мало», — рассказал Вячеслав Ашурков корреспонденту Atas.info.
На взгляд Вячеслава Ашуркова, многое при выборе марки зимних шин зависит от индивидуальных предпочтений водителя и того, насколько часто он готов менять «резину». Не последнее значение имеет и цена, но и тут важен личный опыт.
«Могу сказать одно. Если это R15 и прочие небольшие размеры, то тут подойдет Китай. То же самое касается и крупных размеров вроде R20 — тут, безусловно, нужны китайские модели. Со средними размерами ситуация несколько иная. Лично я поставил себе Continental — в данном случае лучше доплатить сверху 10-15 тысяч рублей», — заявил глава новосибирского отделения ФАР.
За несколько лет цены на шины значительно скакнули. Крупный кусок пирога отхватили себе китайские производители. Но и тут все логично. «Им, по сути, не нужно было ничего завоевывать, так как пришли к нам при отсутствии какой-либо конкуренции на рынке. Мы сейчас имеем то, что имеем», — отметил Вячеслав Ашурков.