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КАМАЗ столкнулся с 4 автомобилями по дороге в новосибирский аэропорт

КАМАЗ столкнулся с 4 автомобилями по дороге в новосибирский аэропорт

20 октября 2023, 04:33
Фото: АСТ-54
Под Новосибирском произошла массовая авария, в которой участвовали КАМАЗ, седан Infiniti, два грузовика и хэтчбек Honda Fit; пострадавших нет.

В пятницу, 20 октября, произошла массовая авария на дороге под Новосибирском, ведущей в аэропорт. Об этом сообщили в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от населенного пункта Красноглинное. В результате столкновения участвовали грузовой автомобиль КАМАЗ, легковой автомобиль Infiniti, два маленьких грузовика и компактный автомобиль Honda Fit.

Свидетели сообщили, что серьезные травмы никто не получил. Официальной информации о происшествии от ГИБДД пока нет.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
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