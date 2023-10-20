КАМАЗ столкнулся с 4 автомобилями по дороге в новосибирский аэропорт

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В пятницу, 20 октября, произошла массовая авария на дороге под Новосибирском, ведущей в аэропорт. Об этом сообщили в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, авария произошла неподалеку от населенного пункта Красноглинное. В результате столкновения участвовали грузовой автомобиль КАМАЗ, легковой автомобиль Infiniti, два маленьких грузовика и компактный автомобиль Honda Fit.
Свидетели сообщили, что серьезные травмы никто не получил. Официальной информации о происшествии от ГИБДД пока нет.