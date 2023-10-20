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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Клип известной Анжеле посвятили поклонники из Новосибирска

Клип известной Анжеле посвятили поклонники из Новосибирска

20 октября 2023, 09:38
Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска создали клип об Анжеле и опубликовали его в Telegram-канале.

Новосибирцы сняли клип, посвященный Анжеле — известной женщине в городе. Ходят слухи, что она работает на обочине дороги, однако официально это не подтверждено. Ролик был опубликован 20 октября в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

В описании поста указано, что видео вдохновило их на создание небольшого клипа о городской легенде. Клип длится всего 30 секунд и состоит из шести кадров, на которых запечатлены водители, встретившие Анжелу на дороге.

Видео сопровождается композицией «Это не девочка» исполнения группы «Те100стерон».

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Клип#Эмилия Губарева#Анжела
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