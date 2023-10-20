Клип известной Анжеле посвятили поклонники из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Новосибирцы сняли клип, посвященный Анжеле — известной женщине в городе. Ходят слухи, что она работает на обочине дороги, однако официально это не подтверждено. Ролик был опубликован 20 октября в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
В описании поста указано, что видео вдохновило их на создание небольшого клипа о городской легенде. Клип длится всего 30 секунд и состоит из шести кадров, на которых запечатлены водители, встретившие Анжелу на дороге.
Видео сопровождается композицией «Это не девочка» исполнения группы «Те100стерон».