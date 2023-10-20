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Машина сгорела

LADA сгорела дотла на Северном объезде под Новосибирском

20 октября 2023, 03:15
Фото: АСТ-54
Машина сгорела
Автомобиль внезапно загорелся на дороге под Новосибирском, о чем сообщают в ВК-группе АСТ-54.

Происшествие случилось на Северном объезде, недалеко от поселка Светлый. Автомобиль LADA вспыхнул посреди дороги, о чем сообщили очевидцы в соцсетях. Что послужило причиной этому, неизвестно. ВАЗ-2114 оказался полностью уничтожен огнем.

На кадрах заметно, что машина горела на обочине. Рядом с ней стояли несколько человек. Пожарной машины запечатлено не было.

В настоящий момент информация о пострадавших не поступала. Официально в ГУ МЧС по НСО ситуацию еще не прокомментировали.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Эмилия Губарева
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