LADA сгорела дотла на Северном объезде под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Происшествие случилось на Северном объезде, недалеко от поселка Светлый. Автомобиль LADA вспыхнул посреди дороги, о чем сообщили очевидцы в соцсетях. Что послужило причиной этому, неизвестно. ВАЗ-2114 оказался полностью уничтожен огнем.
На кадрах заметно, что машина горела на обочине. Рядом с ней стояли несколько человек. Пожарной машины запечатлено не было.
В настоящий момент информация о пострадавших не поступала. Официально в ГУ МЧС по НСО ситуацию еще не прокомментировали.