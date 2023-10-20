Лицо и голос русского Херсона — Кирилл Стремоусов и его путь домой, в Россию

«Очень много было поймано убийц, которые непосредственно были направлены выполнить задачу за деньги, и миллион за голову давали. Страшнейшим для семьи было то, что по Херсону были расклеены фотографии нашей семьи со всеми детьми с ножами в головах и с кровью. И это все, конечно же, в соцсетях было», — рассказывает Оксана Стремоусова о нелегком периоде в их с супругом жизни.