Лучшие детские лагеря страны оказались в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:29
Новосибирская область вошла в список лидеров после Всероссийского конкурса, на котором определяли лучшие субъекты в сфере организации отдыха, а также оздоровления детей в 2023 году.
Результаты конкурса смотрели с помощью анализа данных официальных ресурсов Министерства просвещения РФ.
Примечательно, что Новосибирская область становится лучшей в этой сфере второй год подряд. Такие данные считались по всему Сибирскому федеральному округу.