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Updated Сегодня, 02:29

Лучшие детские лагеря страны оказались в Новосибирской области

Лучшие детские лагеря страны оказались в Новосибирской области

20 октября 2023, 02:27
Фото: 1MI
Одни из лучших лагерей для детей располагаются в Новосибирской области, о чем сообщили в правительстве региона.

Новосибирская область вошла в список лидеров после Всероссийского конкурса, на котором определяли лучшие субъекты в сфере организации отдыха, а также оздоровления детей в 2023 году.

Результаты конкурса смотрели с помощью анализа данных официальных ресурсов Министерства просвещения РФ.

Примечательно, что Новосибирская область становится лучшей в этой сфере второй год подряд. Такие данные считались по всему Сибирскому федеральному округу.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева#Лагерь
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