Названы самые дефицитные специальности учителей в Новосибирске

На данный момент в школах и садиках города Новосибирска имеется 43 вакансии для учителей иностранных языков, 74 — для математиков, 65 — для учителей начальных классов, 18 — для физиков. Также требуются 108 воспитателей, 44 повара и 22 мойщика посуды.