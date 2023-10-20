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Какие учителя требуются

Названы самые дефицитные специальности учителей в Новосибирске

20 октября 2023, 04:48
Фото: 1MI
Какие учителя требуются
В мэрии Новосибирска озвучили недостаток учителей: самые дефицитные специальности — воспитатели, учителя иностранных языков, математики, физики.

В администрации Новосибирска выяснили, каких специалистов не хватает в местных образовательных учреждениях. Об этом сообщает Сибкрай ru.

На данный момент в школах и садиках города Новосибирска имеется 43 вакансии для учителей иностранных языков, 74 — для математиков, 65 — для учителей начальных классов, 18 — для физиков. Также требуются 108 воспитателей, 44 повара и 22 мойщика посуды.

Напомним, ранее родители пожаловались на поборы в школах Новосибирска. Это делает образование фактически платным, по мнению родителей.

Родители пожаловались на поборы в школах Новосибирска
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#Общество#Образование#Новосибирск#Учителя#Эмилия Губарева
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