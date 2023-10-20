Названы самые дефицитные специальности учителей в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
В администрации Новосибирска выяснили, каких специалистов не хватает в местных образовательных учреждениях. Об этом сообщает Сибкрай ru.
На данный момент в школах и садиках города Новосибирска имеется 43 вакансии для учителей иностранных языков, 74 — для математиков, 65 — для учителей начальных классов, 18 — для физиков. Также требуются 108 воспитателей, 44 повара и 22 мойщика посуды.
Напомним, ранее родители пожаловались на поборы в школах Новосибирска. Это делает образование фактически платным, по мнению родителей.