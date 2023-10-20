Нельзя делать ни в коем случае: почему не стоит раздавать урожай кабачков

Кабачки также можно заморозить для будущего использования. При этом важно решить, как вы будете их использовать. Если вы хотите приготовить супы, запеканки, жареные блюда или смузи, нарежьте их кружками. Если вы планируете готовить выпечку или оладьи, просто натрите кабачки на терке. Учтите, что кабачки содержат много воды, поэтому после размораживания они могут стать мягкими. Используйте образовавшуюся жидкость для супов или соусов.