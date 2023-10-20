Новосибирские бизнесмены отправили на СВО средства связи на 20 млн

Предприниматели из Новосибирской области направили на СВО средства связи: в пакетах были собраны различные устройства, такие как радиостанции, комплекты мониторинга, автомобильные антенны, полевые гарнитуры, а также кабели и аккумуляторы. Все это обошлось на 20 млн рублей.