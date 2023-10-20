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Новосибирские бизнесмены отправили на СВО средства связи на 20 млн

Новосибирские бизнесмены отправили на СВО средства связи на 20 млн

20 октября 2023, 03:40
Фото: Midjourney
Бизнесмены Новосибирской области отправили на СВО средства связи на 20 млн рублей, включая радиостанции, комплекты мониторинга и полевые гарнитуры, чтобы помочь бойцам наладить бесперебойную связь.

Предприниматели из Новосибирской области направили на СВО средства связи: в пакетах были собраны различные устройства, такие как радиостанции, комплекты мониторинга, автомобильные антенны, полевые гарнитуры, а также кабели и аккумуляторы. Все это обошлось на 20 млн рублей.

Согласно информации, предоставленной в Telegram-канале «Новосибирь», помощь новосибирских предпринимателей позволит бойцам иметь непрерывную связь и заряжать переговорные устройства прямо в полевых условиях.

Министерство промышленности и торговли Новосибирской области оказало помощь в сборке и отправке грузов.

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