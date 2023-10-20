Новосибирские бизнесмены отправили на СВО средства связи на 20 млн

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Предприниматели из Новосибирской области направили на СВО средства связи: в пакетах были собраны различные устройства, такие как радиостанции, комплекты мониторинга, автомобильные антенны, полевые гарнитуры, а также кабели и аккумуляторы. Все это обошлось на 20 млн рублей.
Согласно информации, предоставленной в Telegram-канале «Новосибирь», помощь новосибирских предпринимателей позволит бойцам иметь непрерывную связь и заряжать переговорные устройства прямо в полевых условиях.
Министерство промышленности и торговли Новосибирской области оказало помощь в сборке и отправке грузов.