Новосибирские следователи узнают, как рабочий попал в яму с семечками

Инцидент произошел поздно вечером 19 октября в селе Половинное Краснозерского района. По предварительным данным, водитель выгружал прицеп с семечками подсолнуха, когда уронил монтировку в яму. Пытаясь вытащить его, мужчина провалился внутрь и погиб на месте. У сибиряка остались вдова и трое детей.