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Мужчина погиб в яме с семечками

Новосибирские следователи узнают, как рабочий попал в яму с семечками

20 октября 2023, 09:57
Фото: freepik.com
Мужчина погиб в яме с семечками

В Новосибирской области мужчина провалился в яму с семечками — ведется следствие

В Новосибирской области мужчина попал в яму с семечками и утонул. Он являлся рабочим сельскохозяйственного предприятия. По данному факту начата доследственная проверка.

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на данные ТАСС, в следственном управлении СКР организована проверка инцидента. После него будет принято процессуальное решение.

«Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — кратко рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел поздно вечером 19 октября в селе Половинное Краснозерского района. По предварительным данным, водитель выгружал прицеп с семечками подсолнуха, когда уронил монтировку в яму. Пытаясь вытащить его, мужчина провалился внутрь и погиб на месте. У сибиряка остались вдова и трое детей.

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#Новосибирск#Проверка#Следственный комитет#Гибель#Следствие#Александр Ляхов
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