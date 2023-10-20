Новосибирские следователи узнают, как рабочий попал в яму с семечками

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на данные ТАСС, в следственном управлении СКР организована проверка инцидента. После него будет принято процессуальное решение.
«Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — кратко рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел поздно вечером 19 октября в селе Половинное Краснозерского района. По предварительным данным, водитель выгружал прицеп с семечками подсолнуха, когда уронил монтировку в яму. Пытаясь вытащить его, мужчина провалился внутрь и погиб на месте. У сибиряка остались вдова и трое детей.