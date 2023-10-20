«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Как сообщает precedent.tv, жестокое преступление произошло в октябре 2003 года в селе Журавка. Александр К. поехал в деревню к родственникам, но по пути увидел маленькую девочку. Не в силах бороться с пагубным влечением, мужчина поймал ребенка, отвел в заброшенное здание, заставил раздеться и изнасиловал. Затем он задушил первоклассницу куском электрического провода.
Насильника поймали и он, опасаясь пожизненного заключения, сразу же во всем признался. При этом судебная экспертиза выявила у Александра К. педофилию, а следствие установило прежнюю судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В итоге извращенца приговорили к двадцати годам в колонии строгого режима.
Спустя двадцать лет педофил решил вернуться в Чистозерный район к матери, проживающей в одном из поселков. Сельчанам он заявил, что не намерен здесь задерживаться и это разозлило людей.
«Мы опасаемся за ребятишек. И без присмотра они никуда не ходят», — рассказала местная жительница Елена.
Люди даже ходили в местный отдел полиции, но там заявили, что за ним установлен надзор и применяются ограничения («комендантский» час и запрет на посещение мест, где находятся дети). Поэтому местные жители сейчас активно собирают подписи к петициям против педофила.