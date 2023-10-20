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Сельчане опасаются за детей

«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца

20 октября 2023, 07:03
Фото: Midjourney
Сельчане опасаются за детей

В село под Новосибирском вернулся педофил-рецидивист: люди в шоке

В Чистозерный район вернулся ранее судимый за убийство и изнасилование первоклассницы педофил. Мужчина полностью отбыл свой срок заключения и решил навестить свою мать. Теперь местные жители переживают за своих детей.

Как сообщает precedent.tv, жестокое преступление произошло в октябре 2003 года в селе Журавка. Александр К. поехал в деревню к родственникам, но по пути увидел маленькую девочку. Не в силах бороться с пагубным влечением, мужчина поймал ребенка, отвел в заброшенное здание, заставил раздеться и изнасиловал. Затем он задушил первоклассницу куском электрического провода.

Насильника поймали и он, опасаясь пожизненного заключения, сразу же во всем признался. При этом судебная экспертиза выявила у Александра К. педофилию, а следствие установило прежнюю судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В итоге извращенца приговорили к двадцати годам в колонии строгого режима.

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Спустя двадцать лет педофил решил вернуться в Чистозерный район к матери, проживающей в одном из поселков. Сельчанам он заявил, что не намерен здесь задерживаться и это разозлило людей.

«Мы опасаемся за ребятишек. И без присмотра они никуда не ходят», — рассказала местная жительница Елена.

Люди даже ходили в местный отдел полиции, но там заявили, что за ним установлен надзор и применяются ограничения («комендантский» час и запрет на посещение мест, где находятся дети). Поэтому местные жители сейчас активно собирают подписи к петициям против педофила.

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#Новосибирск#Дети#Изнасилование#Убийство#Педофил#Александр Ляхов
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