«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца

Как сообщает precedent.tv, жестокое преступление произошло в октябре 2003 года в селе Журавка. Александр К. поехал в деревню к родственникам, но по пути увидел маленькую девочку. Не в силах бороться с пагубным влечением, мужчина поймал ребенка, отвел в заброшенное здание, заставил раздеться и изнасиловал. Затем он задушил первоклассницу куском электрического провода.