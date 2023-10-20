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Пассажирский самолет Ан-28 впервые приземлился на аэродроме Северо-Курильска

20 октября 2023, 09:43
Первый в истории полет пассажирского самолета малой авиации на маршруте Петропавловск-Камчатский — Северо-Курильск завершился успешно. В муниципалитете завершилось строительство взлетно-посадочной полосы, и теперь воздушные суда смогут выполнять рейсы на остров Парамушир и обратно.

На маршрут поставят самолеты Ан-28. Они смогут перевозить до 16 пассажиров за один рейс. Организация авиасообщения была одной из важных задач правительства Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко: требовалось восстановить и расширить сеть местных посадочных площадок на островах.

«Посадочные площадки подготовлены в Александровске-Сахалинском, Зональном, Смирных и Леонидово. Причем объемы работ были разными: от приведения в нормативное состояние до полномасштабного обустройства. А сегодня был выполнен рейс, подтвердивший готовность посадочной площадки в Северо-Курильске к приему регулярных рейсов», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Северо-Курильский район находится в непростых климатических условиях: связь с остальными островами Сахалинской области ограничена, а транспортное сообщение с материком обеспечивается за счет морских и вертолетных перевозок. И те, и другие зависят от погодной обстановки. Запуск малой авиации — важный шаг к появлению прямого авиасообщения между Сахалином и Парамуширом.

Фото: Правительство Сахалинской области

«Новая взлетно-посадочная полоса должна снять ряд ограничений по приему воздушных судов пассажировместимостью до 19 человек, улучшить регулярное авиасообщение с островом. Время в пути до Петропавловска-Камчатского сократится почти в 1,5 раза», — рассказал замминистра транспорта островного региона Алексей Глауб.

О важности развития авиасообщения на Дальнем Востоке неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. По его поручению на базе авиакомпании «Аврора» в Сахалинской области создали «Единую Дальневосточную авиакомпанию». Ее сеть маршрутов сегодня охватывает 262 населенных пункта ДФО, большинство из которых являются труднодоступными.

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