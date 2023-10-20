Под Новосибирском 23-летняя девушка без водительских прав убила в ДТП пассажирку

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Вечером 19 октября произошло страшное ДТП в Купинском районе, которое унесло жизнь одной пассажирки. Водитель автомобиля «Тойота Карина», девушка 2000 года рождения, не имеющая права на управление транспортным средством, съехала в кювет и перевернулась на автодороге Медяково-Благовещенка.
В результате этого инцидента пассажирка, которой было 26 лет, погибла, а сама водитель получила серьезные травмы. Сейчас проводится проверка данного случая, чтобы разобраться во всех обстоятельствах происшествия.
За последние 9 месяцев в регионе уже было зарегистрировано 185 подобных аварий (водители были без водительских прав), в которых погибли 14 человек, а более 230 получили травмы.