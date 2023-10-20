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Девушка вела автомобиль без прав

Под Новосибирском 23-летняя девушка без водительских прав убила в ДТП пассажирку

20 октября 2023, 03:21
Фото: ГИБДД по НСО
Девушка вела автомобиль без прав

В Новосибирской области 23-летняя девушка убила в ДТП пассажирку

В результате смертельного ДТП в Купинском районе погибла пассажирка, а водитель получила множественные травмы, об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Вечером 19 октября произошло страшное ДТП в Купинском районе, которое унесло жизнь одной пассажирки. Водитель автомобиля «Тойота Карина», девушка 2000 года рождения, не имеющая права на управление транспортным средством, съехала в кювет и перевернулась на автодороге Медяково-Благовещенка.

В результате этого инцидента пассажирка, которой было 26 лет, погибла, а сама водитель получила серьезные травмы. Сейчас проводится проверка данного случая, чтобы разобраться во всех обстоятельствах происшествия.

За последние 9 месяцев в регионе уже было зарегистрировано 185 подобных аварий (водители были без водительских прав), в которых погибли 14 человек, а более 230 получили травмы.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Эмилия Губарева
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