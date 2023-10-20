Скандальный блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины прямо на ходу

На кадрах видео видно, как он управляет автомобилем и говорит: «Ща вон туда шмальну», после чего стреляет в воздух. Ракета улетает в сторону воды. Когда его подписчики задали вопрос о безопасности для всех участников дорожного движения, блогер ответил: «Все будет хорошо. Мы понимаем, что делаем».