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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

Скандальный блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины прямо на ходу

Скандальный блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины прямо на ходу

20 октября 2023, 06:29
Фото: ТГ-канал/Богдан Киселев
Блогер из Новосибирска Богдан Киселев продолжает снимать провокационные видео для своего блога. В последнем ролике он показал, как стреляет из сигнального пистолета, находясь за рулем машины.

Чтобы создать интересный контент в социальных сетях, парень решил запечатлеть на видео опасную ситуацию: проезжая по Октябрьскому мосту, он выстрелил в воздух из пистолета. Ролик был опубликован в его телеграм-канале. Он подписал видео: «Отморозок официально».

Заранее предупредив своих подписчиков, Богдан Киселев сообщил, что новый видеоролик вызовет шум в СМИ: «Ой ***, какой видос мы сегодня снимаем, все новости будут об этом говорить. Давайте надеяться, что все пройдет хорошо».

На кадрах видео видно, как он управляет автомобилем и говорит: «Ща вон туда шмальну», после чего стреляет в воздух. Ракета улетает в сторону воды. Когда его подписчики задали вопрос о безопасности для всех участников дорожного движения, блогер ответил: «Все будет хорошо. Мы понимаем, что делаем».

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