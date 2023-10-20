Скандальный блогер из Новосибирска открыл стрельбу из машины прямо на ходу

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Чтобы создать интересный контент в социальных сетях, парень решил запечатлеть на видео опасную ситуацию: проезжая по Октябрьскому мосту, он выстрелил в воздух из пистолета. Ролик был опубликован в его телеграм-канале. Он подписал видео: «Отморозок официально».
Заранее предупредив своих подписчиков, Богдан Киселев сообщил, что новый видеоролик вызовет шум в СМИ: «Ой ***, какой видос мы сегодня снимаем, все новости будут об этом говорить. Давайте надеяться, что все пройдет хорошо».
На кадрах видео видно, как он управляет автомобилем и говорит: «Ща вон туда шмальну», после чего стреляет в воздух. Ракета улетает в сторону воды. Когда его подписчики задали вопрос о безопасности для всех участников дорожного движения, блогер ответил: «Все будет хорошо. Мы понимаем, что делаем».