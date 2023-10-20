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Скоростной безлимитный интернет запустили на Парамушире с помощью «Ростелекома»

Скоростной безлимитный интернет запустили на Парамушире с помощью «Ростелекома»

20 октября 2023, 06:10
Фото: Правительство Сахалинской области
В Северо-Курильском районе появился скоростной безлимитный интернет. Благодаря сотрудничеству правительства Сахалинской области с ПАО «Ростелеком» на Парамушир протянули радиорелейную линию связи. Это значительно повысит уровень цифровизации муниципалитета.

Проект по строительству РЛЛ от поселка Озерновский на юге полуострова Камчатка до острова Парамушир удалось реализовать при партнерстве АО «Зонд-Холдинг» и ПАО «Ростелеком». В церемонии запуска линии скоростного интернета приняли участие представители корпораций, а также гости из правительства Сахалинской области и мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников. В островном регионе на сегодняшний день 99% жителей обеспечены доступом к высокоскоростному интернету, и появление такой цифровой услуги на Северных Курилах даст дополнительный толчок развитию муниципалитета.

«Единственным пунктом с населением более 100 человек, который не был обеспечен доступом к скоростному интернету, был Северо-Курильск. Жители Парамушира неоднократно обращались в правительство региона с просьбами обеспечить устойчивую и современную связь на территории. В итоге губернатор Валерий Лимаренко договорился с ПАО „Ростелеком“ о запуске радиорелейной линии. И теперь, благодаря совместным усилиям правительства Сахалинской области и бизнеса эта проблема решена. Островитяне получат возможность полноценно пользоваться современными информационными технологиями и сервисами. И, конечно, это позволит развиваться району в целом», — подчеркнул на церемонии официального запуска зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Первоначальная пропускная способность новой линии интернет-связи составляет 300 Мбит/с. Эта РЛЛ обеспечит скоростным безлимитным подключением ко всемирной паутине население, госучреждения и бизнес Северо-Курильского района. Проект реализовали с учетом естественного гористого рельефа местности на Парамушире. Оборудование разместили на возвышенностях с перепадом высот для обеспечения видимости между участками сети. Пролет РЛЛ составил 93 километра над морем.

«Сегодня цифровизация всех областей нашей жизни приводит к тому, что свободный доступ в интернет становится основой для решения множества повседневных задач: работа, учеба, взаимодействие с органами государственной власти и, конечно, общение. Именно поэтому строительство линий связи в отдаленных населенных пунктах — один из приоритетов „Ростелекома“. Для Северо-Курильска совместно с „Зонд-Холдинг“ мы разработали проект с установкой радиорелейной линии с учетом рельефа местности. Это позволит обеспечить жителей безлимитным интернетом, а высвободившийся спутниковый ресурс будет использоваться для резервирования линии», — объяснил вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

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