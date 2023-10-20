Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
Доходная часть российского бюджета на 2024 год планируется в районе 35 триллионов рублей, расходы составят 36,6 триллиона рублей. 32,8% от поступлений в бюджет составят доходы от продажи нефти и газа, в бюджете текущего года это показатель равен 30,9%, сообщил редакции новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов.
«29% процентов от всего бюджета составляют расходы на оборону. По сравнению с показателями текущего года рост составит 70%», — подчеркнул Сулейманов.
16 триллионов составят расходы по линии Социального фонда, который обеспечивает подавляющее большинство социальных выплат и пособий. Однако запланированные траты не покрывают всех необходимых расходов, дефицит финансирования Социального фонда составляет 158 млрд рублей.
Кроме того, в проекте основного финансового документа РФ, в 2024 году предполагается сокращение на 5% финансирования программ в рамках национальных проектов, добавил Ренат Сулейманов.