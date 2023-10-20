Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ

Доходная часть российского бюджета на 2024 год планируется в районе 35 триллионов рублей, расходы составят 36,6 триллиона рублей. 32,8% от поступлений в бюджет составят доходы от продажи нефти и газа, в бюджете текущего года это показатель равен 30,9%, сообщил редакции новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов.