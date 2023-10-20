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Около трети расходов бюджета составят военные статьи

Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ

20 октября 2023, 01:42
Фото: 1MI
Около трети расходов бюджета составят военные статьи

О дефицитном бюджете РФ-2024 рассказал депутат Госдумы из Новосибирска

Российский бюджет на следующий год планируется дефицитным. Основными статьями расходов станут оборона и социальные выплаты

Доходная часть российского бюджета на 2024 год планируется в районе 35 триллионов рублей, расходы составят 36,6 триллиона рублей. 32,8% от поступлений в бюджет составят доходы от продажи нефти и газа, в бюджете текущего года это показатель равен 30,9%, сообщил редакции новосибирский депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов.

«29% процентов от всего бюджета составляют расходы на оборону. По сравнению с показателями текущего года рост составит 70%», — подчеркнул Сулейманов.

16 триллионов составят расходы по линии Социального фонда, который обеспечивает подавляющее большинство социальных выплат и пособий. Однако запланированные траты не покрывают всех необходимых расходов, дефицит финансирования Социального фонда составляет 158 млрд рублей.

Кроме того, в проекте основного финансового документа РФ, в 2024 году предполагается сокращение на 5% финансирования программ в рамках национальных проектов, добавил Ренат Сулейманов.

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#Общество#Россия#Бюджет#Федеральный бюджет#2024
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