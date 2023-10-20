Участниками чемпионатов «Абилимпикс» стали 90 тысяч человек

«Этот год объявлен Президентом страны Годом педагога и наставника. Давайте поблагодарим наших педагогов, скажем им большое спасибо. Конечно, мы будем делать все, чтобы у вас появлялось как можно больше безграничных возможностей. Это и образовательные программы, и помощь при трудоустройстве. К национальному чемпионату „Абилимпикс“ очень большой интерес со стороны работодателей. Мы уверены, что каждому из вас, кто еще не трудоустроился, мы поможем найти возможность показать свои лучшие умения, реализовать себя и стать наставниками для будущих поколений», — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.