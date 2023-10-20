Участниками чемпионатов «Абилимпикс» стали 90 тысяч человек

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
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Updated Сегодня, 15:56
Со сцены к участникам чемпионата обратились Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Уже восемь лет „Абилимпикс“ набирает обороты, региональные чемпионаты проходят во всех регионах нашей страны. Прошло 585 чемпионатов, их участниками стали 90 тыс. человек. Я называю эти цифры, чтобы вы поняли, какое большое число участников „Абилимпикс“ объединил. Мы вместе с вами отрабатываем лучшие практики. Важно, что количество профессий и компетенций, по которым вы соревнуетесь, постоянно растет. Их уже стало 300, и отличительной особенностью этого года является то, что в организации чемпионата приняли участие 2,5 тыс. работодателей», — обратилась к участникам церемонии Татьяна Голикова.
«Этот год объявлен Президентом страны Годом педагога и наставника. Давайте поблагодарим наших педагогов, скажем им большое спасибо. Конечно, мы будем делать все, чтобы у вас появлялось как можно больше безграничных возможностей. Это и образовательные программы, и помощь при трудоустройстве. К национальному чемпионату „Абилимпикс“ очень большой интерес со стороны работодателей. Мы уверены, что каждому из вас, кто еще не трудоустроился, мы поможем найти возможность показать свои лучшие умения, реализовать себя и стать наставниками для будущих поколений», — отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Церемонию открытия Национального чемпионата также посетили: Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак и директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.
После участия в торжественной церемонии Татьяна Голикова, Сергей Кравцов и Евгений Стружак встретились с участниками Национального чемпионата, посетили соревновательные площадки, стенд службы занятости Москвы, ведущих работодателей и партнеров.
На встрече с финалистами Татьяна Голикова подчеркнула, что работодатели с большим интересом относятся к чемпионату и сами предлагают перечень актуальных профессий. Она напомнила, что все 49 компетенций этого года востребованы на рынке труда. Кроме того, участники движения «Абилимпикс» имеют возможность получить дополнительное образование по 240 различным направлениям, а также самим стать экспертами и наставниками для молодых людей.
Молодые люди поблагодарили Правительство РФ, Минпросвещения России и своих наставников и педагогов — они отметили, что именно эта поддержка важна для их социализации и профессиональной самореализации.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» — 2023 проходит с 20 по 23 октября в Москве в Выставочном центре «Гостиный двор» и на 6 дополнительных площадках в колледжах столицы. В мероприятии принимают участие более 750 конкурсантов из 76 субъектов Российской Федерации, соревнования проводятся по 49 компетенциям.