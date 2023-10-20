В Новосибирской области совершенствуют механизмы противодействия коррупции

«Любые исключения из правил — это всегда дополнительные коррупционные риски. Если объективно не существует какой-то ниши, которая не может претендовать на стопроцентную автоматизацию, лучше таких исключений не предполагать. Поэтому должно быть автоматизировано всё на 100%», — подчеркнул глава региона.