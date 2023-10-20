В Сахалинской области расширяют меры соцподдержки кадров в сфере здравоохранения

Другое новшество программы — впервые у медицинских работников появится возможность выбора — получения специалистами компенсации аренды жилья или ипотечных платежей за счет бюджета области. Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилого помещения осуществляется в размере фактических расходов, но не более 25 тысяч рублей в месяц, за исключением территории Южно-Сахалинска — здесь возмещение средств на аренду предусмотрено до 45 тысяч рублей. В соответствии с нововведениями в программе такая же сумма будет предусмотрена и на Курильских островах.