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Неизвестные крадут вещи из автомобилей

В Заельцовском парке неизвестная банда «потрошит» автомобили

20 октября 2023, 13:40
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Неизвестные крадут вещи из автомобилей

В Новосибирске банда преступников крадет ценные вещи из автомобилей

В Заельцовском парке появились преступники, специализирующиеся на кражах из автомобилей. При этом они не гнушаются бить стекла в машине.

О действиях преступников начали сообщать пострадавшие. Они делятся печальным опытом в социальных сетях.

«В нашем замечательном Заельцовском парке орудует целая банда преступников. Они разбивают стекла автомобилей и крадут личные вещи. К сожалению, у меня тоже украли сумку с документами», — сообщил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
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Также сибиряк заявил, что якобы эту банду никак не могут поймать правоохранительные органы. Преступники работают уже давно и имеется множество «эпизодов». Поэтому всем нужно быть бдительными.

Неуловимую банду уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Не оставляйте ничего ценного. Даже если вышли в магазин на пять минут», — советует Игорь Суслов. «Да поймайте их на живца. Пусть кто-то невидимо сидит в машине или засада будет неподалеку», — предлагает Андрей Шадрин. «Зато модно: в парк на машине, побегать — и домой. Вот так богатых лохов и учат жизни», — рассуждает Евгений Брагин.

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#Новосибирск#Соцсети#Кража#Воровство#Заельцовский парк#Банда#Александр Ляхов
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