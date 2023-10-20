В Заельцовском парке неизвестная банда «потрошит» автомобили

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
О действиях преступников начали сообщать пострадавшие. Они делятся печальным опытом в социальных сетях.
«В нашем замечательном Заельцовском парке орудует целая банда преступников. Они разбивают стекла автомобилей и крадут личные вещи. К сожалению, у меня тоже украли сумку с документами», — сообщил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».
Также сибиряк заявил, что якобы эту банду никак не могут поймать правоохранительные органы. Преступники работают уже давно и имеется множество «эпизодов». Поэтому всем нужно быть бдительными.
Неуловимую банду уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Не оставляйте ничего ценного. Даже если вышли в магазин на пять минут», — советует Игорь Суслов. «Да поймайте их на живца. Пусть кто-то невидимо сидит в машине или засада будет неподалеку», — предлагает Андрей Шадрин. «Зато модно: в парк на машине, побегать — и домой. Вот так богатых лохов и учат жизни», — рассуждает Евгений Брагин.