В Заельцовском парке неизвестная банда «потрошит» автомобили

Неуловимую банду уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Не оставляйте ничего ценного. Даже если вышли в магазин на пять минут», — советует Игорь Суслов. «Да поймайте их на живца. Пусть кто-то невидимо сидит в машине или засада будет неподалеку», — предлагает Андрей Шадрин. «Зато модно: в парк на машине, побегать — и домой. Вот так богатых лохов и учат жизни», — рассуждает Евгений Брагин.