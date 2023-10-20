Забил чайником: приговор огласили новосибирскому убийце за смерть приятеля

В конце января 2023 года осужденный и потерпевший употребляли алкоголь в доме в селе Елизаветинка Чистоозерного района. В результате возникших неприязненных отношений к потерпевшему, осужденный нанес ему множество ударов металлическим чайником по телу и голове, а также удары ногами в область грудной клетки.