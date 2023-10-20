Забил чайником: приговор огласили новосибирскому убийце за смерть приятеля

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:40
Житель Чистоозерного района Новосибирской области получил приговор за нанесение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности потерпевшего.
В конце января 2023 года осужденный и потерпевший употребляли алкоголь в доме в селе Елизаветинка Чистоозерного района. В результате возникших неприязненных отношений к потерпевшему, осужденный нанес ему множество ударов металлическим чайником по телу и голове, а также удары ногами в область грудной клетки.
В результате полученных повреждений, 44-летний мужчина вскоре скончался. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако решение еще можно обжаловать.