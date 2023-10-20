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Мужчина погиб

Забил чайником: приговор огласили новосибирскому убийце за смерть приятеля

20 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
Мужчина погиб

В Новосибирской области мужчину осудили на 8 лет за избиение до смерти чайником

Убийце дали 8 лет колонии за смерть мужчины в Новосибирской области: он забил его чайником, подробности сообщают в прокуратуре региона.

Житель Чистоозерного района Новосибирской области получил приговор за нанесение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности потерпевшего.

В конце января 2023 года осужденный и потерпевший употребляли алкоголь в доме в селе Елизаветинка Чистоозерного района. В результате возникших неприязненных отношений к потерпевшему, осужденный нанес ему множество ударов металлическим чайником по телу и голове, а также удары ногами в область грудной клетки.

В результате полученных повреждений, 44-летний мужчина вскоре скончался. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако решение еще можно обжаловать.

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