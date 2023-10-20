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Контрабандисту не удалось пройти пограничный контроль

Житель Карасука получил пять лет за попытку контрабанды снаряжения в Казахстан

20 октября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Контрабандисту не удалось пройти пограничный контроль

В Новосибирской области осудили контрабандиста военного снаряжения в Казахстан

В Карасуке вынесли приговор местному жителю за попытку контрабанды. Мужчина намеревался провести в Казахстан военное снаряжение.

Предприимчивый работник транспортной компании «Реутов» согласился провести через российскую границу контрабандную продукцию за вознаграждение. Сначала товар был доставлен на склад компании, где мужчина оформил на снаряжение фиктивные документы.

В январе прошлого года мужчина попытался проехать через контрольно-пропускной пункт рядом с Республикой Казахстан. Однако ему не удалось спрятать контрабанду от пограничников.

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в указанном транспортном средстве были обнаружены и изъяты: плащи к ОЗК ОП-1М в количестве 889 штук, защитные костюмы Л-1 в количестве 154 комплектов, шпеньки к защитным костюмам в количестве 2700 штук, сумки для защитных костюмов в количестве 143 штук, которые могут быть использованы при создании иного вооружения», — сообщается на сайте Карасукского районного суда.

Сам сибиряк признал свою вину частично. С учетом смягчающих обстоятельств ему дали 5 лет и шесть месяцев свободы условно. Также горе-контрабандисту назначен испытательный срок на 2 года и шесть месяцев.

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#Новосибирск#Суд#Снаряжение#Контрабанда#Александр Ляхов
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