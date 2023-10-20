Житель Карасука получил пять лет за попытку контрабанды снаряжения в Казахстан

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Предприимчивый работник транспортной компании «Реутов» согласился провести через российскую границу контрабандную продукцию за вознаграждение. Сначала товар был доставлен на склад компании, где мужчина оформил на снаряжение фиктивные документы.
В январе прошлого года мужчина попытался проехать через контрольно-пропускной пункт рядом с Республикой Казахстан. Однако ему не удалось спрятать контрабанду от пограничников.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в указанном транспортном средстве были обнаружены и изъяты: плащи к ОЗК ОП-1М в количестве 889 штук, защитные костюмы Л-1 в количестве 154 комплектов, шпеньки к защитным костюмам в количестве 2700 штук, сумки для защитных костюмов в количестве 143 штук, которые могут быть использованы при создании иного вооружения», — сообщается на сайте Карасукского районного суда.
Сам сибиряк признал свою вину частично. С учетом смягчающих обстоятельств ему дали 5 лет и шесть месяцев свободы условно. Также горе-контрабандисту назначен испытательный срок на 2 года и шесть месяцев.