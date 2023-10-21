Блогер пригвоздил себе ухо к дереву у оперного театра в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В Новосибирске один блогер решил прикрепить свое ухо к дереву рядом с оперным театром. Он опубликовал фотографии и видео этого странного поступка в своем Telegram-канале MAMINROT.
Блогер не разъяснил причины и цели своего необычного действия. Полиция проводит проверку инцидента и пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил НГС, что кровь на блогере была поддельной, так как у него уже ранее было проколото ухо. Поэтому он не нанес себе серьезных травм.