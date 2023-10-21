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Блогер пригвоздил себе ухо к дереву у оперного театра в Новосибирске

Блогер пригвоздил себе ухо к дереву у оперного театра в Новосибирске

21 октября 2023, 05:38
Фото: Telegram MAMINROT
Блогер пригвоздил себе ухо к дереву у оперного театра в Новосибирске и опубликовал фото и видео происшествия в своем Telegram-канале. Вероятно, это был пранк.

В Новосибирске один блогер решил прикрепить свое ухо к дереву рядом с оперным театром. Он опубликовал фотографии и видео этого странного поступка в своем Telegram-канале MAMINROT.

Блогер не разъяснил причины и цели своего необычного действия. Полиция проводит проверку инцидента и пытается выяснить все обстоятельства произошедшего.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил НГС, что кровь на блогере была поддельной, так как у него уже ранее было проколото ухо. Поэтому он не нанес себе серьезных травм.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Блогер#Проверка#Эмилия Губарева
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