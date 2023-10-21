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Два школьника в Новосибирске попали в больницу после курения вейпа

Два школьника в Новосибирске попали в больницу после курения вейпа

21 октября 2023, 07:35
Фото: atas.info
В Новосибирске двое школьников попали в больницу после курения вейпа в школьном туалете, один из них находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации, сообщают источники СМИ.

В СМИ сообщается, что в Новосибирске двое детей были госпитализированы после того, как они покурили вейп в школьном туалете.

Инцидент произошел 20 октября, когда один 15-летний и один 12-летний подростки решили сделать перерыв после урока и отправились в туалет для того, чтобы покурить электронную сигарету.

Вскоре после этого они почувствовали себя плохо. Родители других учеников обратили внимание на изменение состояния парней и вызвали скорую помощь. Школьников доставили в больницу, где им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». По информации источника Telegram-канала Baza, один из подростков находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации.

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#Происшествия#Дети#Школьники#Скорая помощь#Эмилия Губарева#Реанимация#Вейп
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