Два школьника в Новосибирске попали в больницу после курения вейпа

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В СМИ сообщается, что в Новосибирске двое детей были госпитализированы после того, как они покурили вейп в школьном туалете.
Инцидент произошел 20 октября, когда один 15-летний и один 12-летний подростки решили сделать перерыв после урока и отправились в туалет для того, чтобы покурить электронную сигарету.
Вскоре после этого они почувствовали себя плохо. Родители других учеников обратили внимание на изменение состояния парней и вызвали скорую помощь. Школьников доставили в больницу, где им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». По информации источника Telegram-канала Baza, один из подростков находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации.