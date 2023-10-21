Два школьника в Новосибирске попали в больницу после курения вейпа

Вскоре после этого они почувствовали себя плохо. Родители других учеников обратили внимание на изменение состояния парней и вызвали скорую помощь. Школьников доставили в больницу, где им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». По информации источника Telegram-канала Baza, один из подростков находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации.