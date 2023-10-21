Губернатора Травникова активисты просят отменить концерт Арбениной в Новосибирске

К общественникам присоединились правозащитники из Сибирской правозащитной группы «Радетель». Они написали письмо губернатору Травникову с требованием отменить концерт, объясняя это тем, что это «антироссийское мероприятиее». По словам активистов, региональное министерство культуры не может справиться с этой задачей, так как «Локомотив-Арена» находится под ведомством министерства спорта.