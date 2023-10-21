Губернатора Травникова активисты просят отменить концерт Арбениной в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
К общественникам присоединились правозащитники из Сибирской правозащитной группы «Радетель». Они написали письмо губернатору Травникову с требованием отменить концерт, объясняя это тем, что это «антироссийское мероприятиее». По словам активистов, региональное министерство культуры не может справиться с этой задачей, так как «Локомотив-Арена» находится под ведомством министерства спорта.
Ранее с похожим требованием выступили представители регионального отделения «Культурного фронта России», а также Союз отцов и другие активисты.
Члены «Радетеля» подчеркнули, что эта ситуация является «ненормальной» и не соответствует государственной культурной политике. Они надеются, что разрешение на проведение таких концертов не является результатом умышленной политики новосибирских чиновников.
Тем временем все билеты на концерт Арбениной в Новосибирске 22 октября уже раскуплены. Ожидается, что мероприятие посетят примерно 5000 зрителей.