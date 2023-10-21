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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:30

Губернатора просят отменить концерт

Губернатора Травникова активисты просят отменить концерт Арбениной в Новосибирске

21 октября 2023, 13:27
Фото: Правительство НСО
Губернатора просят отменить концерт

Отменить концерт Арбениной в Новосибирске просят губернатора общественники

Группа «Радетель» требует отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, называя его «антироссийским мероприятием», и призывает губернатора Травникова принять соответствующие меры.

К общественникам присоединились правозащитники из Сибирской правозащитной группы «Радетель». Они написали письмо губернатору Травникову с требованием отменить концерт, объясняя это тем, что это «антироссийское мероприятиее». По словам активистов, региональное министерство культуры не может справиться с этой задачей, так как «Локомотив-Арена» находится под ведомством министерства спорта.

Ранее с похожим требованием выступили представители регионального отделения «Культурного фронта России», а также Союз отцов и другие активисты.

Члены «Радетеля» подчеркнули, что эта ситуация является «ненормальной» и не соответствует государственной культурной политике. Они надеются, что разрешение на проведение таких концертов не является результатом умышленной политики новосибирских чиновников.

Тем временем все билеты на концерт Арбениной в Новосибирске 22 октября уже раскуплены. Ожидается, что мероприятие посетят примерно 5000 зрителей.

Общественники выступили с открытым письмом против концерта Арбениной в Новосибирске
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