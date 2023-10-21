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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской области

Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской области

21 октября 2023, 13:34
Фото: Midjourney
В Новосибирскую область приближается волна ураганного ветра, которая принесет сильный шторм с порывами до 25-27 м/с, способный нанести значительные разрушения, сорвать крыши и повалить деревья.

К Новосибирской области приближается сильный ураганный ветер. МЧС предупреждает жителей о резком ухудшении погоды, которое начнется к вечеру 21 ноября и продлится всю ночь 22 ноября.

По данным гидрометцентра, сегодня будут порывы западного ветра со скоростью до 25-27 м/с.

Это сильный шторм, способный повалить деревья и разорвать крыши домов. Даже двухметровые заборы из листового металла могут упасть при ветре в 20-25 м/с. В МЧС новосибирцев просят быть более осторожными и избегать мест с деревьями, конструкциями и электропроводами.

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#Новосибирск#Погода#Ураган#МЧС#Деревья#Эмилия Губарева#Ветер#Гидрометцентр
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