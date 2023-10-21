Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской области

Это сильный шторм, способный повалить деревья и разорвать крыши домов. Даже двухметровые заборы из листового металла могут упасть при ветре в 20-25 м/с. В МЧС новосибирцев просят быть более осторожными и избегать мест с деревьями, конструкциями и электропроводами.