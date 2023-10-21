На скандального блогера возбудили дело после стрельбы за рулем в Новосибирске

Ранее была проведена проверка Госавтоинспекцией Новосибирска после того, как Киселев опубликовал видео, на котором он стрелял из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. Сам Киселев и его пассажир были не пристегнуты ремнями безопасности, что может привести к наложению административного штрафа в размере одной тысячи рублей.