На скандального блогера возбудили дело после стрельбы за рулем в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении блогера Богдана Киселева из Новосибирска. Он стал подозреваемым после того, как выстрелил из сигнального пистолета за рулем на Димитровском мосту.
Уголовное дело было открыто по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Если его признают виновным, ему может грозить реальный срок.
Ранее была проведена проверка Госавтоинспекцией Новосибирска после того, как Киселев опубликовал видео, на котором он стрелял из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. Сам Киселев и его пассажир были не пристегнуты ремнями безопасности, что может привести к наложению административного штрафа в размере одной тысячи рублей.