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На скандального блогера возбудили дело после стрельбы за рулем в Новосибирске

На скандального блогера возбудили дело после стрельбы за рулем в Новосибирске

21 октября 2023, 07:39
Фото: Богдан Киселев/ТГ
Блогеру Богдану Киселеву из Новосибирска грозит реальный срок после того, как он выстрелил из сигнального пистолета на мосту, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также может быть наложен административный штраф за непристегнутые ремни безопасности.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении блогера Богдана Киселева из Новосибирска. Он стал подозреваемым после того, как выстрелил из сигнального пистолета за рулем на Димитровском мосту.

Уголовное дело было открыто по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Если его признают виновным, ему может грозить реальный срок.

Ранее была проведена проверка Госавтоинспекцией Новосибирска после того, как Киселев опубликовал видео, на котором он стрелял из сигнального пистолета на Октябрьском мосту. Сам Киселев и его пассажир были не пристегнуты ремнями безопасности, что может привести к наложению административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

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