Огромная сосна рухнула в Академгородке от порывов ураганного ветра

Сегодня в Новосибирске в разных районах города можно заметить последствия ураганного ветра. В Академгородке вдоль аллеи на Морском проспекте у дома №31 лежит сломанная сосна. Эти сосны сажали в 60-х годах прошлого века — дерево не выдержало сильных порывов ветра. На сломе ствола видна темная сердцевина, скорее всего дерево было больным.