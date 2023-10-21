atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:41

Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Дерево сломало ураганом на Морском проспекте в Академгородке.

Огромная сосна рухнула в Академгородке от порывов ураганного ветра

21 октября 2023, 17:41
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Дерево сломало ураганом на Морском проспекте в Академгородке.

В Новосибирске ураганный ветер сломал многолетнюю сосну на Морском проспекте

Последствия урагана видны на улицах Новосибирска — особенно много их в Академгородке: на Морском проспекте рухнула многолетняя сосна, на Российской улице ветром опрокинуло остановку.

Сегодня в Новосибирске в разных районах города можно заметить последствия ураганного ветра. В Академгородке вдоль аллеи на Морском проспекте у дома №31 лежит сломанная сосна. Эти сосны сажали в 60-х годах прошлого века — дерево не выдержало сильных порывов ветра. На сломе ствола видна темная сердцевина, скорее всего дерево было больным.

Огромная сосна рухнула на Морском проспекте, не выдержав урагана.Огромная сосна рухнула на Морском проспекте, не выдержав урагана.
Огромная сосна рухнула на Морском проспекте, не выдержав урагана.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

В расположенном недалеко от Советского района Новосибирска Бердске несколько кварталов осталось без света из-за обрыва проводов, на отдельных улицах освещение восстанавливают до сих пор.

МЧС России по Новосибирской области предупреждают об усилении ветра в ночь на 22 октября. Возможны обрывы линий связи и электропередач, повреждение слабо закрепленных конструкций, кровли, падение деревьев.

Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом
Узнать подробнее

Ветер перевернул остановку на улице Российской в микрорайоне Ща.

Читайте также:
Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской областиСильный ветер в Новосибирске снес крышу и повалил деревьяДиректора МУПа начнут судить за падение веток на прохожую женщину в Бердске
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Дерево#Бердск#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
Вчера, 03:17
Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске
Вчера, 05:58
Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных
Вчера, 07:33
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
19 октября, 10:55
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября, 10:09
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
Вчера, 07:03