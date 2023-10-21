Огромная сосна рухнула в Академгородке от порывов ураганного ветра

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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Updated Сегодня, 17:47
Сегодня в Новосибирске в разных районах города можно заметить последствия ураганного ветра. В Академгородке вдоль аллеи на Морском проспекте у дома №31 лежит сломанная сосна. Эти сосны сажали в 60-х годах прошлого века — дерево не выдержало сильных порывов ветра. На сломе ствола видна темная сердцевина, скорее всего дерево было больным.
В расположенном недалеко от Советского района Новосибирска Бердске несколько кварталов осталось без света из-за обрыва проводов, на отдельных улицах освещение восстанавливают до сих пор.
МЧС России по Новосибирской области предупреждают об усилении ветра в ночь на 22 октября. Возможны обрывы линий связи и электропередач, повреждение слабо закрепленных конструкций, кровли, падение деревьев.
Ветер перевернул остановку на улице Российской в микрорайоне Ща.