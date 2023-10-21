Вот это последствия! Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом

Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом

В соцсетях появилось фото перевернутой остановки в Новосибирске. По информации из ВК-группы «Инцидент Новосибирск», ветер стал причиной этого происшествия на улице Российской.

Инцидент произошел на остановке «Магазин №12». Сильный ветер сдул остановочный павильон, как сообщают очевидцы. Также жители Первомайского района страдают от последствий сильного ветра. Группа «АСТ-54» сообщает, что дерево упало на дорогу сегодня днем. Также на улице Большевистской у здания сорвало крышу. Погода в Новосибирской области также будет неблагоприятной. В МЧС России предупреждают о возможном усилении ветра 21 октября и ночью 22 октября. Жители Новосибирска должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций. Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской области Узнать подробнее Читайте также: Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных