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Posted 21 октября 2023, 15:02

Published 21 октября 2023, 15:02

Modified 23 октября 2023, 11:58

Updated 23 октября 2023, 11:58

Вот это последствия! Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом

21 октября 2023, 15:02

Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом

В соцсетях появилось фото перевернутой остановки в Новосибирске. По информации из ВК-группы «Инцидент Новосибирск», ветер стал причиной этого происшествия на улице Российской.

Инцидент произошел на остановке «Магазин №12». Сильный ветер сдул остановочный павильон, как сообщают очевидцы.

Также жители Первомайского района страдают от последствий сильного ветра. Группа «АСТ-54» сообщает, что дерево упало на дорогу сегодня днем. Также на улице Большевистской у здания сорвало крышу.

Погода в Новосибирской области также будет неблагоприятной. В МЧС России предупреждают о возможном усилении ветра 21 октября и ночью 22 октября. Жители Новосибирска должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Мощный ураган с порывами ветра до 27 м/с приближается к Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Погода#Ветер
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