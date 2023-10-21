Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом

Погода в Новосибирской области также будет неблагоприятной. В МЧС России предупреждают о возможном усилении ветра 21 октября и ночью 22 октября. Жители Новосибирска должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.