Остановку на улице Российской в Новосибирске сдуло ураганом

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Инцидент произошел на остановке «Магазин №12». Сильный ветер сдул остановочный павильон, как сообщают очевидцы.
Также жители Первомайского района страдают от последствий сильного ветра. Группа «АСТ-54» сообщает, что дерево упало на дорогу сегодня днем. Также на улице Большевистской у здания сорвало крышу.
Погода в Новосибирской области также будет неблагоприятной. В МЧС России предупреждают о возможном усилении ветра 21 октября и ночью 22 октября. Жители Новосибирска должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.