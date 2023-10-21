Приюты в Новосибирске перестали отдавать черных котов перед Хэллоуином

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В Новосибирске перед Хэллоуином приюты перестали отдавать черных котов. Они более осторожно проверяют потенциальных хозяев, чтобы избежать возможного попадания животных в неподходящие условия.
Например, в «Первом городском приюте» каждый год временно не отдают черных котов неделю до и после начала ноября. Это связано с опасениями, что они могут попасть в руки сектантов.
Однако, в приюте «Кошачье Царство» черных котов все же отдают, но проводят более тщательную проверку потенциальных хозяев, пишет НГС. В приюте «КитиКеа» также стараются не отдавать черных животных перед праздником, но нет строгих ограничений.