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Приюты в Новосибирске перестали отдавать черных котов перед Хэллоуином

Приюты в Новосибирске перестали отдавать черных котов перед Хэллоуином

21 октября 2023, 03:48
Фото: 1MI
В Новосибирске приюты временно прекращают отдавать черных котов перед Хэллоуином из-за опасений, что они могут попасть в неподходящие руки или использоваться в ритуальных целях.

В Новосибирске перед Хэллоуином приюты перестали отдавать черных котов. Они более осторожно проверяют потенциальных хозяев, чтобы избежать возможного попадания животных в неподходящие условия.

Например, в «Первом городском приюте» каждый год временно не отдают черных котов неделю до и после начала ноября. Это связано с опасениями, что они могут попасть в руки сектантов.

Однако, в приюте «Кошачье Царство» черных котов все же отдают, но проводят более тщательную проверку потенциальных хозяев, пишет НГС. В приюте «КитиКеа» также стараются не отдавать черных животных перед праздником, но нет строгих ограничений.

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#Животные#Эмилия Губарева#Хэллоуин#Кошки#Сектанты#Приюты
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