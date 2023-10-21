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С погибшим на СВО бойцом Александром Кудрявцевым простятся в Новосибирской области

С погибшим на СВО бойцом Александром Кудрявцевым простятся в Новосибирской области

21 октября 2023, 10:24
Фото: Администрация Черепановского района
В результате выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции погиб уроженец Черепановского района Александр Кудрявцев.

14 октября на СВО погиб солдат Александр Кудрявцев. Он родился 25 ноября 2002 года в Черепаново и окончил школу №4 в 2019 году. С 2020 он служил в армии в качестве радиотелефониста в городе Уссурийск.

Александр был хорошим сыном, верным другом и смелым человеком. Он отправился в зону специальной военной операции добровольцем в августе прошлого года. Он исполнил свой воинский долг с честью и отдал свою жизнь за Родину.

Администрация Черепановского района выражает соболезнования семье и друзьям, которые потеряли Александра. Траурная церемония состоится в воскресенье, 22 октября, с 10:30 до 12:00 в Искровском СДК.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Эмилия Губарева
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