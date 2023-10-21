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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Сильный ветер в Новосибирске снес крышу и повалил деревья

Сильный ветер в Новосибирске снес крышу и повалил деревья

21 октября 2023, 11:51
Фото: АСТ-54
Ветер в Новосибирске обрушился с такой силой, что сорвал крыши и повалил деревья, создавая угрозу для жителей и автомобилистов.

В Новосибирске произошли происшествия в связи с сильным ветром. В одном из районов, на Большевистской улице, из-за порыва ветра сорвало крышу со здания.

Кроме того, в результате ветра, дерево упало неподалеку от проезжей части и машины. Telegram-канал АСТ-54 Black поделился этой информацией с горожанами.

«Сегодня и вправду сильный ветер, местами срывает деревья, на улицах частенько летают пакеты с мусором», — прокомментировали в Telegram-канале.

Напомним, что синоптики предупреждали об ураганном ветре 21 и 22 октября. Также возможен дождь и снег.

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#Происшествия#Новосибирск#Дерево#Крыша#Эмилия Губарева#Ветер
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