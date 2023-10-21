Сильный ветер в Новосибирске снес крышу и повалил деревья

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Новосибирске произошли происшествия в связи с сильным ветром. В одном из районов, на Большевистской улице, из-за порыва ветра сорвало крышу со здания.
Кроме того, в результате ветра, дерево упало неподалеку от проезжей части и машины. Telegram-канал АСТ-54 Black поделился этой информацией с горожанами.
«Сегодня и вправду сильный ветер, местами срывает деревья, на улицах частенько летают пакеты с мусором», — прокомментировали в Telegram-канале.
Напомним, что синоптики предупреждали об ураганном ветре 21 и 22 октября. Также возможен дождь и снег.