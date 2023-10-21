Сильный ветер в Новосибирске снес крышу и повалил деревья

Ветер в Новосибирске обрушился с такой силой, что сорвал крыши и повалил деревья, создавая угрозу для жителей и автомобилистов.

В Новосибирске произошли происшествия в связи с сильным ветром. В одном из районов, на Большевистской улице, из-за порыва ветра сорвало крышу со здания. Кроме того, в результате ветра, дерево упало неподалеку от проезжей части и машины. Telegram-канал АСТ-54 Black поделился этой информацией с горожанами. «Сегодня и вправду сильный ветер, местами срывает деревья, на улицах частенько летают пакеты с мусором», — прокомментировали в Telegram-канале. Напомним, что синоптики предупреждали об ураганном ветре 21 и 22 октября. Также возможен дождь и снег. Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных Узнать подробнее Читайте также: Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск