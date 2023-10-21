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Updated Сегодня, 11:48

В Новосибирске загорелась пристройка к складу на Станционной

Столб дыма: в Новосибирске вспыхнула пристройка склада на Станционной

21 октября 2023, 11:46
Фото: АСТ-54

В Новосибирске загорелась пристройка к складу на Станционной

В Ленинском районе Новосибирска очевидцы сообщили о пожаре здания, о чем стало известно из Телеграм-канала АСТ-54.

Инцидент произошел около 18 часов 21 октября на улице Станционной. По адресу 60/1 загорелось здание, которое располагается напротив полка ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, горела кровля пристройки к складу. Через 20 минут пожарные локализировали горение, остановив дальнейшее распространение огня.

Предварительная площадь пожара 80 квадратов. О пострадавших не сообщается. Причины предстоит выяснять специалистам.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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