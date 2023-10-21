Столб дыма: в Новосибирске вспыхнула пристройка склада на Станционной

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Инцидент произошел около 18 часов 21 октября на улице Станционной. По адресу 60/1 загорелось здание, которое располагается напротив полка ГИБДД.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, горела кровля пристройки к складу. Через 20 минут пожарные локализировали горение, остановив дальнейшее распространение огня.
Предварительная площадь пожара 80 квадратов. О пострадавших не сообщается. Причины предстоит выяснять специалистам.