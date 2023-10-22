«Еду в отделение»: новосибирского блогера Богдана Киселева отправили в ИВС

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Скандальный видеоблогер намекнул на задержание в своем Telegram-канале. В нем он фактически попрощался с родными.
«Ну все, родня. Еду в отделение полиции. Удачи», — написал молодой человек в мессенджере.
До этого скандальный сибиряк воспринимал происходящее с иронией. «Как думаете, меня посадят? На нары уеду», — шутил Богдан Киселев.
Задержание юноши подтвердил его друг Амир Асланов.
«Богдан будет в ИВС до понедельника», — написал Амир Асланов в Telegram-канале.
Отметим, что блогеру грозит до семи лет тюрьмы за стрельбу из сигнального пистолета на Октябрьском мосту из окна машины 18 октября. Юноша похвастался действиями в социальных сетях, после чего инцидентом сначала заинтересовались в ГИБДД из-за непристегнутых ремней. Позже в отношении Богдана Киселева возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.