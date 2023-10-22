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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Молодому человеку грозит срок за хулиганство

«Еду в отделение»: новосибирского блогера Богдана Киселева отправили в ИВС

22 октября 2023, 08:23
Фото: Telegram-канал Богдана Киселева
Молодому человеку грозит срок за хулиганство

Новосибирского блогера Богдана Киселева отправили в ИВС после стрельбы на мосту

Новосибирского блогера Богдана Киселева отправили в изолятор временного содержания. Мера пресечения может быть связана со стрельбой на Октябрьском мосту.

Скандальный видеоблогер намекнул на задержание в своем Telegram-канале. В нем он фактически попрощался с родными.

«Ну все, родня. Еду в отделение полиции. Удачи», — написал молодой человек в мессенджере.

До этого скандальный сибиряк воспринимал происходящее с иронией. «Как думаете, меня посадят? На нары уеду», — шутил Богдан Киселев.

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Задержание юноши подтвердил его друг Амир Асланов.

«Богдан будет в ИВС до понедельника», — написал Амир Асланов в Telegram-канале.

Отметим, что блогеру грозит до семи лет тюрьмы за стрельбу из сигнального пистолета на Октябрьском мосту из окна машины 18 октября. Юноша похвастался действиями в социальных сетях, после чего инцидентом сначала заинтересовались в ГИБДД из-за непристегнутых ремней. Позже в отношении Богдана Киселева возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.

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