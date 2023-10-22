«Еду в отделение»: новосибирского блогера Богдана Киселева отправили в ИВС

Отметим, что блогеру грозит до семи лет тюрьмы за стрельбу из сигнального пистолета на Октябрьском мосту из окна машины 18 октября. Юноша похвастался действиями в социальных сетях, после чего инцидентом сначала заинтересовались в ГИБДД из-за непристегнутых ремней. Позже в отношении Богдана Киселева возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.