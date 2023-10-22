Неизвестным порошком с мусорного полигона засыпало улицу Малыгина в Новосибирске

«Ясно одно, нас натурально травят. Мало нам проблем с инородцами и их выходками, так нас добивают свалкой», — пишут администраторы паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!». Активисты не исключают, что порошком могла засыпать и Хилокский рынок, крупнейший в регионе центр оптовой торговли овощами и фруктами.