Неизвестным порошком с мусорного полигона засыпало улицу Малыгина в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В субботу, 21 октября, жители домов на улице Малыгина, находящихся в непосредственной близости от Левобережного мусорного полигона, сообщили, что сильный ветер разносит со свалки неизвестный порошок желтого цвета. Люди жалуются на резь в глазах и отдышку, некоторым пришлось вызывать скорую помощь.
«Ясно одно, нас натурально травят. Мало нам проблем с инородцами и их выходками, так нас добивают свалкой», — пишут администраторы паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!». Активисты не исключают, что порошком могла засыпать и Хилокский рынок, крупнейший в регионе центр оптовой торговли овощами и фруктами.
Официальной реакции на инцидент пока не последовало.