atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Свалка не первое десятилетие отравляет жизнь жителям Хилокского жилмассива

Неизвестным порошком с мусорного полигона засыпало улицу Малыгина в Новосибирске

22 октября 2023, 03:28
Фото: 1MI
Свалка не первое десятилетие отравляет жизнь жителям Хилокского жилмассива
Местные жители боятся, что порошок может нести серьезную опасность для здоровья

В субботу, 21 октября, жители домов на улице Малыгина, находящихся в непосредственной близости от Левобережного мусорного полигона, сообщили, что сильный ветер разносит со свалки неизвестный порошок желтого цвета. Люди жалуются на резь в глазах и отдышку, некоторым пришлось вызывать скорую помощь.

«Ясно одно, нас натурально травят. Мало нам проблем с инородцами и их выходками, так нас добивают свалкой», — пишут администраторы паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!». Активисты не исключают, что порошком могла засыпать и Хилокский рынок, крупнейший в регионе центр оптовой торговли овощами и фруктами.

Официальной реакции на инцидент пока не последовало.

Видео: Паблик в ВК «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»
Как живут люди у Хилокского рынка в 2023 году: разборки и скотобойни рядом с домами
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске полиция устроила облаву на мигрантов на улице ХилокскойЧерез два года в регионе приступят к рекультивации Хилокского полигона ТКОПутин, помоги: новосибирцы требуют закрыть Хилокский рынок
#Экология#Видео#Новосибирск#Мусор#Хилокский рынок#Порошок#Мусорный полигон
Подпишитесь
Короли бензозаправок: называем фамилии владельцев сетей АЗС Новосибирска
20 октября, 03:17
Авиабилеты резко подорожали в Новосибирске
20 октября, 05:58
Сильный шторм со снегом накроет Новосибирскую область на выходных
20 октября, 07:33
На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году
19 октября, 10:55
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября, 10:09
«Опасаемся за ребятишек»: в новосибирское село вернулся педофил и детоубийца
20 октября, 07:03