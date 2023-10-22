«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске закрыли на реконструкцию

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Известный большинству новосибирцев магазин «Универсам» на Ленина, 10 в Центральном районе прекратил работу в воскресенье, 22 октября. Владельцы решили провести в здании глобальную реконструкцию, после завершения которой около половины площади займет «Гастроцентр». В нем будут представлены заведения русской и китайской кухни, точка с морепродуктами.
Полностью закрыт «Универсам» будет всего один день, для демонтажа и перестановки торгового оборудования. Затем часть торгового продуктового зала вновь откроют, но он будет занимать немногим более 500 квадратных метров, пишет издание НГС.
Ранее владельцы «Универсама» собирались построить на его месте жилой дом высотой более 20 этажей, что вызвало возмущение местных жителей и вылилось в громкий скандал с привлечением прокуратуры.