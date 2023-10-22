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Магазин самообслуживания на улице Ленина заработал в начале 70-х годов

«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске закрыли на реконструкцию

22 октября 2023, 02:47
Фото: atas.info
Магазин самообслуживания на улице Ленина заработал в начале 70-х годов
Из продуктового магазина хотят сделать большой фуд-корт, ранее владельцы собирались снести здание и построить на его месте жилую многоэтажку

Известный большинству новосибирцев магазин «Универсам» на Ленина, 10 в Центральном районе прекратил работу в воскресенье, 22 октября. Владельцы решили провести в здании глобальную реконструкцию, после завершения которой около половины площади займет «Гастроцентр». В нем будут представлены заведения русской и китайской кухни, точка с морепродуктами.

Полностью закрыт «Универсам» будет всего один день, для демонтажа и перестановки торгового оборудования. Затем часть торгового продуктового зала вновь откроют, но он будет занимать немногим более 500 квадратных метров, пишет издание НГС.

Ранее владельцы «Универсама» собирались построить на его месте жилой дом высотой более 20 этажей, что вызвало возмущение местных жителей и вылилось в громкий скандал с привлечением прокуратуры.

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#Общество#Новосибирск#Закрытие#Универсам#Торговля
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