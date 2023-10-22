«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске закрыли на реконструкцию

Известный большинству новосибирцев магазин «Универсам» на Ленина, 10 в Центральном районе прекратил работу в воскресенье, 22 октября. Владельцы решили провести в здании глобальную реконструкцию, после завершения которой около половины площади займет «Гастроцентр». В нем будут представлены заведения русской и китайской кухни, точка с морепродуктами.