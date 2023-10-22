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Пенсионерка нуждается в медицинской помощи

В Новосибирске пропала бабушка в коричневом берете

22 октября 2023, 07:49
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирская область
Пенсионерка нуждается в медицинской помощи
В Ленинском районе Новосибирска разыскивают пожилую сибирячку. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Пропавшей женщине 85 лет. Она нуждается в медицинской помощи.

«Без вести пропала Баранова Галина Михайловна, 1938 г. р. 22 октября ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Пенсионерка была одета в черную куртку, коричневые штаны и черные кроссовки, на голове коричневый берет. У Галины Барановой седые волосы, подстриженные под каре, рост 158 сантиметров, среднее телосложение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или тех, кто её видел 22 октября 2023 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

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