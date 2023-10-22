В Новосибирске пропала бабушка в коричневом берете

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Пропавшей женщине 85 лет. Она нуждается в медицинской помощи.
«Без вести пропала Баранова Галина Михайловна, 1938 г. р. 22 октября ушла из дома в неизвестном направлении», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Пенсионерка была одета в черную куртку, коричневые штаны и черные кроссовки, на голове коричневый берет. У Галины Барановой седые волосы, подстриженные под каре, рост 158 сантиметров, среднее телосложение.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или тех, кто её видел 22 октября 2023 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.