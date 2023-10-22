Жители Хилокского жилмассива мучаются от желтого порошка

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По мнению горожан, порошок появился в воздухе из-за недобросовестных коммунальщиков, халтурно обработавших Правобережный мусорный полигон. Ветер разнес субстанцию по всему району.
«Теперь люди с трудом могут выходить на улицу, дышать и держать глаза открытыми. Более того, порошок намертво прилипает к асфальту и одежде — его невозможно вымести, тяжело отмыть, а „эффект“ от него держится достаточно продолжительное время», — сообщается в Telegram-канале Readovka.
При этом на ситуацию якобы пока никто не обращает внимания. Экстренные службы пока не отреагировали на произошедшее.