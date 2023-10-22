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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Жители Хилка не могут нормально дышать

Жители Хилокского жилмассива мучаются от желтого порошка

22 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI
Жители Хилка не могут нормально дышать

В Новосибирске горожане страдают от желтого порошка

Жители улицы Малыгина не могут нормально дышать из-за странного желтого порошка. Утверждается, что он мгновенно забивает легкие и раздражает глаза.

По мнению горожан, порошок появился в воздухе из-за недобросовестных коммунальщиков, халтурно обработавших Правобережный мусорный полигон. Ветер разнес субстанцию по всему району.

«Теперь люди с трудом могут выходить на улицу, дышать и держать глаза открытыми. Более того, порошок намертво прилипает к асфальту и одежде — его невозможно вымести, тяжело отмыть, а „эффект“ от него держится достаточно продолжительное время», — сообщается в Telegram-канале Readovka.

При этом на ситуацию якобы пока никто не обращает внимания. Экстренные службы пока не отреагировали на произошедшее.

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#Экология#Новосибирск#Порошок#Александр Ляхов
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