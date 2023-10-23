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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Мощные магнитные бури накроют Новосибирск в ноябре

7 дней ада: мощные магнитные бури ожидают новосибирцев в ноябре

23 октября 2023, 07:04
Фото: sunhome.ru

Мощные магнитные бури накроют Новосибирск в ноябре

В ноябре 2023 года магнитосфера столкнется с сильными бурями. Подробное расписание геоударов указывает на появление стихийных событий с 1 по 15 ноября, с особым активными пиками 1, 9, 13 и 14 ноября.

Согласно прогнозам, уже 1 ноября начнется метеошторм силой в 3 балла, который продлится до 21:00 по московскому времени. Позже его сила уменьшится до 2 баллов. Эта метеорологическая аномалия произойдет после 2-балльной магнитной бури, которая начнется 31 октября.

В период с 2 по 8 ноября ожидаются магнитные бури силой в 2 балла. С 21:00 по московскому времени 8 ноября начнется магнитный шторм силой в 4 балла, который продлится весь день 9 ноября и уменьшится до 3 баллов к 21:00 по московскому времени.

10 ноября будет шторм силой 3 балла, а к 21:00 по московскому времени его сила уменьшится до 2 баллов.11 ноября буря не превысит двух баллов, а 12 ноября ожидается относительная спокойствие. После короткого перерыва последуют два дня 4-балльной магнитной бури, которая постепенно затихнет к вечеру 14 ноября.

15 ноября будет относительно спокойным днем, прогнозируется магнитная буря силой в 1 балл. Для защиты организма от воздействия магнитных бурь рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, правильно питаться, не употреблять алкоголь, кофе и жирную пищу, избегать перенапряжения и стараться меньше общаться с конфликтными людьми, чтобы не вызвать изменения атмосферного давления.

Медики советуют иметь под рукой нужные лекарства и контролировать свое давление. При ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к врачу.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прогноз#Россия#Здоровье#Организм#Магнитные бури#Магнитная буря#Медики#Лекарства#Давление#Алина Гурицкая
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