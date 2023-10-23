7 дней ада: мощные магнитные бури ожидают новосибирцев в ноябре

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Согласно прогнозам, уже 1 ноября начнется метеошторм силой в 3 балла, который продлится до 21:00 по московскому времени. Позже его сила уменьшится до 2 баллов. Эта метеорологическая аномалия произойдет после 2-балльной магнитной бури, которая начнется 31 октября.
В период с 2 по 8 ноября ожидаются магнитные бури силой в 2 балла. С 21:00 по московскому времени 8 ноября начнется магнитный шторм силой в 4 балла, который продлится весь день 9 ноября и уменьшится до 3 баллов к 21:00 по московскому времени.
10 ноября будет шторм силой 3 балла, а к 21:00 по московскому времени его сила уменьшится до 2 баллов.11 ноября буря не превысит двух баллов, а 12 ноября ожидается относительная спокойствие. После короткого перерыва последуют два дня 4-балльной магнитной бури, которая постепенно затихнет к вечеру 14 ноября.
15 ноября будет относительно спокойным днем, прогнозируется магнитная буря силой в 1 балл. Для защиты организма от воздействия магнитных бурь рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, пить достаточное количество воды, правильно питаться, не употреблять алкоголь, кофе и жирную пищу, избегать перенапряжения и стараться меньше общаться с конфликтными людьми, чтобы не вызвать изменения атмосферного давления.
Медики советуют иметь под рукой нужные лекарства и контролировать свое давление. При ухудшении самочувствия рекомендуется обратиться к врачу.