7 дней ада: мощные магнитные бури ожидают новосибирцев в ноябре

В период с 2 по 8 ноября ожидаются магнитные бури силой в 2 балла. С 21:00 по московскому времени 8 ноября начнется магнитный шторм силой в 4 балла, который продлится весь день 9 ноября и уменьшится до 3 баллов к 21:00 по московскому времени.