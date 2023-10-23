Актер Павел Прилучный из Новосибирска рассказал всю правду о новорожденном сыне

В «Шоу Воли» на ТНТ известный актер появился вместе с супругой Зепюр Брутян. В гостях у комика и телеведущего они вместе рассказали о начале своего романа. Прилучный объяснил, почему решился сделать предложение Зепюр всего через три дня после начала отношений. Также они поделились подробностями самого счастливого момента — рождения сына.