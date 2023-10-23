Актер Павел Прилучный из Новосибирска рассказал всю правду о новорожденном сыне

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В «Шоу Воли» на ТНТ известный актер появился вместе с супругой Зепюр Брутян. В гостях у комика и телеведущего они вместе рассказали о начале своего романа. Прилучный объяснил, почему решился сделать предложение Зепюр всего через три дня после начала отношений. Также они поделились подробностями самого счастливого момента — рождения сына.
«Павел долго ждал за дверью, и стало как-то неудобно, — рассказала Брутян, вспоминая момент после родов. — Он там один, а нас уже трое. Пригласили Павла и спросили, сможет ли он перерезать пуповину. Он сказал, что сможет, он же у нас брутальный мужчина».
Также Павел Прилучный рассказал о своей актерской деятельности. Он поделился новой ролью — в премьере «Вася не в себе». В картине он играет сразу два непохожих друг на друга образа.
В «Шоу Воли» на этих выходных также приняла участие Ксения Бородина, которая рассказала о конфликте с Ксенией Собчак. Еще одним гостем стала певица Елена Темникова.