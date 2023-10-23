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Павел Прилучный появился с супругой

Актер Павел Прилучный из Новосибирска рассказал всю правду о новорожденном сыне

23 октября 2023, 05:47
Фото: Пресс-служба ТНТ
Павел Прилучный появился с супругой

Новосибирский актер Павел Прилучный принял участие в «Шоу Воли»

В последнем выпуске шоу Павла Воли звездным гостем стал актер из Новосибирска Павел Прилучный. Но пришел он не один.

В «Шоу Воли» на ТНТ известный актер появился вместе с супругой Зепюр Брутян. В гостях у комика и телеведущего они вместе рассказали о начале своего романа. Прилучный объяснил, почему решился сделать предложение Зепюр всего через три дня после начала отношений. Также они поделились подробностями самого счастливого момента — рождения сына.

«Павел долго ждал за дверью, и стало как-то неудобно, — рассказала Брутян, вспоминая момент после родов. — Он там один, а нас уже трое. Пригласили Павла и спросили, сможет ли он перерезать пуповину. Он сказал, что сможет, он же у нас брутальный мужчина».

Также Павел Прилучный рассказал о своей актерской деятельности. Он поделился новой ролью — в премьере «Вася не в себе». В картине он играет сразу два непохожих друг на друга образа.

В «Шоу Воли» на этих выходных также приняла участие Ксения Бородина, которая рассказала о конфликте с Ксенией Собчак. Еще одним гостем стала певица Елена Темникова.

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