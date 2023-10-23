Охотников оштрафовали за избиение егеря в схватке за ружье под Новосибирском

Когда охотовед подошел к лодкам, он заметил незачехленное огнестрельное оружие. Он потребовал предъявить документы на право нахождения на территории заказника и на владение оружием. Они отказались выполнить его требования. Оружие было изъято и помещено в автомобиль охотоведа.