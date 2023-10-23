Охотников оштрафовали за избиение егеря в схватке за ружье под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По данным следствия и суда, это происшествие произошло 24 апреля 2021 года. Старший охотовед ГКУ НСО «Природоохранная инспекция», проводил патрулирование особо охраняемой природной территории заказника Легостаевский в Искитимском районе. Он встретил неизвестных ему людей, которые пришвартовали свои лодки у берега.
Когда охотовед подошел к лодкам, он заметил незачехленное огнестрельное оружие. Он потребовал предъявить документы на право нахождения на территории заказника и на владение оружием. Они отказались выполнить его требования. Оружие было изъято и помещено в автомобиль охотоведа.
Затем один из осужденных, 63-летний мужчина, недовольный действиями охотоведа, подошел к его автомобилю, извлек изъятое оружие и попытался скрыться. Потерпевший предпринял попытку остановить его, преградив ему дорогу и пытаясь отнять у него оружие.
В этот момент другой фигурант, 54-летний мужчина, подошел сзади, угрожая применением насилия, сильно сжал шею потерпевшего и причинил ему физическую боль. Затем они начали толпой бить охотоведа. Суд, основываясь на собранных следствием доказательствах, признал подсудимых виновными и назначил им штрафы в качестве наказания.