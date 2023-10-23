Для продавцов на маркетплейсах стала доступна «Маркет Карта» Модульбанка

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Эксперты объясняют это насыщением экосистем каждого маркетплейса, что сопровождается заменой их количества качеством.
Издание сообщает, что прогнозы экспертов свидетельствуют о дальнейшем росте и развитии маркетплейсов. Однако этот рост будет зависеть не столько от появления новых продавцов на платформах, сколько от развития крупных и успешных игроков в этой сфере. В результате ожидается усиление конкуренции и повышение качества услуг и товаров, предлагаемых на маркетплейсах, пишет gorod55.ru.
Интересным фактом является то, что эволюция в мире маркетплейсов приводит к появлению новых услуг. Примером этого стал Модульбанк, который начал открывать счета для физических лиц и представил инновационный продукт — «Маркет Карту». Эта новая карта предназначена для индивидуальных предпринимателей, активно торгующих на маркетплейсах и пользующихся селлерскими тарифами банка. «Маркет Карта» интегрируется с торговой выручкой, а также обеспечивает возможность быстрых платежей, переводов по номеру телефона и переводов по всему миру через сторонние сервисы.
«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей. Карта физлица разработана специально для сегмента продавцов маркетплейсов с учетом их потребностей и сценариев потребления и пока будет доступна только в этом сегменте», — отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
Рост количество продавцов, которые одновременно работают на двух маркетплейсах, также является очень интересной тенденцией. За последний год количество таких продавцов выросло до 18 процентов. В сравнении с показателем прошлого года, равным 13 процентам, динамика положительная. При этом новые продавцы, которые приходят на маркетплейсы, обычно имеют больший профессионализм и задерживаются на площадках дольше. Это говорит о зрелости онлайн-торговли и, в свою очередь, принесет пользу как продавцам, так и покупателям.