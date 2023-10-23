Для продавцов на маркетплейсах стала доступна «Маркет Карта» Модульбанка

Рост количество продавцов, которые одновременно работают на двух маркетплейсах, также является очень интересной тенденцией. За последний год количество таких продавцов выросло до 18 процентов. В сравнении с показателем прошлого года, равным 13 процентам, динамика положительная. При этом новые продавцы, которые приходят на маркетплейсы, обычно имеют больший профессионализм и задерживаются на площадках дольше. Это говорит о зрелости онлайн-торговли и, в свою очередь, принесет пользу как продавцам, так и покупателям.