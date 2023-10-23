«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Кандидатом от партии по одномандатному избирательному округу №40 на довыборах в Совет депутатов Новосибирска выдвинута депутат Заксобрания Новосибирской области Анастасия Андронова, кандидатом по одномандатному избирательному округу №49 — замруководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский.