«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Кандидатом от партии по одномандатному избирательному округу №40 на довыборах в Совет депутатов Новосибирска выдвинута депутат Заксобрания Новосибирской области Анастасия Андронова, кандидатом по одномандатному избирательному округу №49 — замруководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский.
Кандидатуры определило электронное предварительное голосование (ЭПГ) — обязательная уставная норма партийной деятельности «Единой России», порядок и особенности его проведения, состав участников определяет положение, утвержденное президиумом Генсовета партии.
Довыборы в Совет депутатов Новосибирска по одномандатным округам №40 и №49 состоятся 17 декабря 2023.
Зал самбо открыли в школе №220 при поддержке «Единой России».