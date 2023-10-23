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«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в горсовет Новосибирска

23 октября 2023, 12:57
Фото: Александр Грибакин / Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"
Список утвердил президиум регионального политсовета.

Кандидатом от партии по одномандатному избирательному округу №40 на довыборах в Совет депутатов Новосибирска выдвинута депутат Заксобрания Новосибирской области Анастасия Андронова, кандидатом по одномандатному избирательному округу №49 — замруководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский.

Кандидатуры определило электронное предварительное голосование (ЭПГ) — обязательная уставная норма партийной деятельности «Единой России», порядок и особенности его проведения, состав участников определяет положение, утвержденное президиумом Генсовета партии.

Довыборы в Совет депутатов Новосибирска по одномандатным округам №40 и №49 состоятся 17 декабря 2023.

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Зал самбо открыли в школе №220 при поддержке «Единой России».

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