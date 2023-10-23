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Диана Арбенина осталась довольна новосибирскими зрителями

Диане Арбениной жительницы Новосибирска показали фото погибших на СВО сыновей

23 октября 2023, 10:01
Фото: Telegram-канал Дианы Арбениной
Диана Арбенина осталась довольна новосибирскими зрителями

Лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина рассказала про концерт в Новосибирске

22 октября на новосибирской «Локомотив-Арене» состоялся юбилейный концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы». Мероприятие прошло, вопреки угрозам общественников сорвать шоу. Лидер коллектива уже поделилась своими впечатлениями и эмоциями.

В первую очередь, Диана Арбенина отметила практически аншлаговую заполненность трибун. На стадионе собралось около пяти тысяч человек. Но главным для музыканта стала эмоциональная реакция от участниц регионального «Комитета семей воинов Отечества».

«Лидия из Комитета семей воинов Отечества спела „Секунду“. Классно спела. Это тот случай, когда человек поет именно душой …. [….] Девчонки пришли на концерт. Показывали фотографии своих погибших сыновей, Сердце рвется, сочувствуешь их горю и понимаешь, что ничем не можешь помочь, — кроме как отдать любовь, которой пропитана каждая минута концерта», — весьма эмоционально написала лидер «Ночных Снайперов» в Telegram-канале.
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Также концерт запомнился кратковременным отключением электричества. Но зрители вели себя достойно. «НИКТО не завопил истошно, не стал истерить и звать на помощь. Публика невероятно достойно и спокойно отреагировала на кромешную тьму. Зал стал одним целым. большим организмом, доверяющим друг другу», — рассказала музыкант.

Накануне концерта новосибирские общественники весьма эмоционально отреагировали на возможный приезд в город человека, который отрицательно относится к специальной военной операции. Отменить шоу губернатора Андрея Травникова просили как «Союз Отцов» и «Радетель», так и участники СВО.

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске возмутил даже бойцов СВО
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«В Новосибирске на одной из центральных площадок области выступит с концертом певица, которая не признала воссоединение Крыма и на концерте в Киеве извинялась перед Украиной, выступила против специальной военной операции и в своей песне прокляла страну. При этом после начала конфликта на Ближнем Востоке поддержала своим творчеством Израиль», — сообщается в весьма гневном посте лидера «Союза отцов» Сергея Майорова.

В свою очередь, сама Диана Арбенина попросила хейтеров «прекратить играть в диванный политический пинг-понг».

«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
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