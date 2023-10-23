Диане Арбениной жительницы Новосибирска показали фото погибших на СВО сыновей

Также концерт запомнился кратковременным отключением электричества. Но зрители вели себя достойно. «НИКТО не завопил истошно, не стал истерить и звать на помощь. Публика невероятно достойно и спокойно отреагировала на кромешную тьму. Зал стал одним целым. большим организмом, доверяющим друг другу», — рассказала музыкант.