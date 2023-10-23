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Молодой человек погиб на СВО

Гвардеец из Кулундинского района Данила Лузин погиб на СВО

23 октября 2023, 12:44
Фото: ВК / Кулундинская новь
Молодой человек погиб на СВО
В Рязани простились с уроженцем Кулундинского района Данилой Лузиным. Молодой человек погиб в зоне СВО.

Как сообщает VN.ru со ссылкой на издание «Кулундинская новь», в 2022 году новосибирец закончил с «красным» дипломом Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменное командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова.

После окончания военного вуза уроженец Кулундинского района принял решение отправиться в зону СВО. Подробности гибели новосибирца не сообщаются. У Данилы Лузина остались жена и сын.

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#Новосибирск#Погиб#СВО#Участник СВО#Александр Ляхов
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