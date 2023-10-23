Гвардеец из Кулундинского района Данила Лузин погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Как сообщает VN.ru со ссылкой на издание «Кулундинская новь», в 2022 году новосибирец закончил с «красным» дипломом Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменное командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова.
После окончания военного вуза уроженец Кулундинского района принял решение отправиться в зону СВО. Подробности гибели новосибирца не сообщаются. У Данилы Лузина остались жена и сын.