Гвардеец из Кулундинского района Данила Лузин погиб на СВО

Как сообщает VN.ru со ссылкой на издание «Кулундинская новь», в 2022 году новосибирец закончил с «красным» дипломом Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменное командное училище имени генерала В. Ф. Маргелова.