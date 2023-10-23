Дрова для печи в Новосибирске можно купить, но дешевле — заготовить через Госуслуги

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Печным отоплением по-прежнему пользуются десятки тысяч жителей Новосибирской области и областного центра. Актуален вопрос заготовки дров и для многих дачников, посещающих зимой свои участки. Рассказываем, как можно запастись топливом и сколько это стоит.
Самый трудозатратный способ, но при этом и самый дешевый. Просто так спилить даже засохшую березу на своем дачном участке или сухое дерево в лесу нельзя, это незаконно. Однако если ваш дом не имеет центрального отопления и не газифицирован, модно получить официальное разрешение на заготовку топлива. Делается это с помощью портала «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться и в строке поиска вбить запрос «Заготовка дров». Ответом на него будет «Заключение договора купли-продажи лесных насаждений». Это кликабельная ссылка, нажимаем на нее и попадаем в раздел, который объясняет, в каких случаях люди могут заготавливать древесину для своих нужд. Жмем кнопку «Начать» и отвечаем на появляющиеся вопросы: сами вы подаете заявление или ваш представитель, что вы хотите сделать (заключить договор купли-продажи лесных насаждений), для каких нужд необходима древесина (в нашем случае это будет отопление дома), будут ли привлечены к заготовке третьи лица (нет, будем заготавливать самостоятельно).
Для подачи заявления нужно предоставить сведения о заявителе, сведения о необходимом объёме древесины, сведения о местонахождении жилого помещения. Кроме того, к заявлению необходимо приложить фото или скан технического паспорта жилого помещения и справки ОМСУ по месту нахождения жилья с указанием жилой площади, подтверждающей отсутствие в доме центрального отопления.
Уведомление о решении заключения договора купли-продажи или постановки в очередь придёт в личный кабинет Госуслуг. Срок предоставления этой электронной услуги аж 52 календарных дня.
В случае положительного решения будет определено лесничество и делянка, где разрешено будет самостоятельно заготовить необходимое количество древесины.
Нормативы заготовки дров в Новосибирской области определены региональным законом «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Новосибирской области». В нем сказано:
— 10 куб. м древесины на жилое помещение, за исключением Кыштовского, Северного, Убинского, Каргатского, Колыванского, Чулымского районов Новосибирской области;
— 10 куб. м древесины на жилое помещение площадью до 30 кв. м и дополнительно 0,5 куб. м древесины на каждый квадратный метр площади жилого помещения свыше 30 кв. м, но не более 20 куб. м в Кыштовском, Северном, Убинском, Каргатском, Колыванском, Чулымском районах Новосибирской области.
Наиболее простой и безопасный способ — обратиться в компании, которые работают на этом рынке официально и предлагают услугу доставки топлива. Они легко находятся через интернет-поисковики. Купить можно дрова из древесины разных пород — березы, дуба, осины, ольхи, сосны. Стоимость одного кубометра, плотного уложенного в кузове машины, варьируется от 1600 до 1800 рублей за кубометр.
Возможен вариант продажи дров в кузове навалом, при этом теряется около 30% объема. Встречаются предложения о продаже неколотых чурок, кроме того, различаются дрова так называемой естественной влажности и сухие.
На оживленных дорогах, ведущих в крупные сельские поселения или к садоводческим товариществам можно увидеть грузовики, заполненные дровами. Зачастую это частники, заготовившие дрова нелегально. При этом часто они называют цены выше, чем у крупных официальных поставщиков. Похожая ситуация и в других сибирских регионах. Например, в Чите грузовик неколотых (!) дров на уличном рынке обойдется от 12 до 14 тысяч рублей, сообщает телеканал «Забайкалье». Объем кузова такой машины всего 5-6 кубометров.
Без получения каких-либо разрешений и заключения договоров новосибирцы могут вывозить из леса для собственных нужд остатки стволов деревьев, сучьев, лежащих на земле и «образовавшиеся вследствие естественного отмирания или повреждения деревьев». Иными словами, валежник.
На все остальное нужно получать разрешение. В противном случае частникам грозит штраф в размере 3 тысяч рублей, а юридические лица должны будут заплатить в казну 300 тысяч. Если рубка осуществляется в лесопарковой зоне или с применением техники, штраф увеличивается до 5 и 500 тысяч соответственно. Плюс может быть конфискована техника, с помощью которой велась незаконная заготовка дров. И это может быть даже личный автомобиль, на котором нарушитель приехал в лес.