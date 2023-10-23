Дрова для печи в Новосибирске можно купить, но дешевле — заготовить через Госуслуги

Самый трудозатратный способ, но при этом и самый дешевый. Просто так спилить даже засохшую березу на своем дачном участке или сухое дерево в лесу нельзя, это незаконно. Однако если ваш дом не имеет центрального отопления и не газифицирован, модно получить официальное разрешение на заготовку топлива. Делается это с помощью портала «Госуслуги». Для этого необходимо авторизоваться и в строке поиска вбить запрос «Заготовка дров». Ответом на него будет «Заключение договора купли-продажи лесных насаждений». Это кликабельная ссылка, нажимаем на нее и попадаем в раздел, который объясняет, в каких случаях люди могут заготавливать древесину для своих нужд. Жмем кнопку «Начать» и отвечаем на появляющиеся вопросы: сами вы подаете заявление или ваш представитель, что вы хотите сделать (заключить договор купли-продажи лесных насаждений), для каких нужд необходима древесина (в нашем случае это будет отопление дома), будут ли привлечены к заготовке третьи лица (нет, будем заготавливать самостоятельно).