Какого числа ляжет снег в Новосибирске в 2023 году — даты снежного покрова за 5 лет

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Обычно в Новосибирске снежный покров появляется в период с 31 октября по 12 ноября. В этом году, возможно, снег ляжет ближе к зиме. Пока лишь новосибирцы вновь привыкают к холодной осени: в городе идет дождь, а погодные сервисы обещают мокрый снег, который будет падать всю неделю.
В 2016 году снег выпадал в Новосибирске 6 октября и не растаял до весны. В последующие годы зима была менее суровой для новосибирцев. Даты установления снежного покрова были не такими ранними: 6 ноября 2017, 31 октября 2018, 9 ноября 2019, 12 ноября 2020 и 1 ноября 2021, а в 2022 году снег выпал в конце сентября.
Погодные сервисы обещают снегопад 23 октября 2023. В некоторых районах области, например в селе Венгерово, он уже выпал. При этом самый первый мокрый снег был в Тогучинском районе еще в сентябре. Однако, снежный покров ляжет к концу ноября или в первой декаде декабря.
По данным «Яндекс. Погоды», снег начнет сыпать с 22 ноября — неделю. Тогда будет -6…-7 градусов.
А вот сайт Gismeteo обещает мокрый снег с 3 ноября почти во все дни до декабря. Сначала это будет мокрый снег, а затем синоптики прогнозируют небольшие снегопады. При этом 18 и 19 ноября похолодает до -22 ℃
Сайт world-weather вообще не обещает снег до декабря. Также не будет дождя. Средняя температура воздуха будет -4…-8 ℃ в ноябре.
Днем ранее в Сибири, а именно в Омске, также выпал снег ближе к вечеру. Причем на утро он растаял не сразу, а вот к обеду уже появилась слякоть и от белой пелены ничего не осталось.