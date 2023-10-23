Какого числа ляжет снег в Новосибирске в 2023 году — даты снежного покрова за 5 лет

Обычно в Новосибирске снежный покров появляется в период с 31 октября по 12 ноября. В этом году, возможно, снег ляжет ближе к зиме. Пока лишь новосибирцы вновь привыкают к холодной осени: в городе идет дождь, а погодные сервисы обещают мокрый снег, который будет падать всю неделю.