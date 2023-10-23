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Снег в Новосибирске

Какого числа ляжет снег в Новосибирске в 2023 году — даты снежного покрова за 5 лет

23 октября 2023, 07:08
Фото: atas.info
Снег в Новосибирске

Стало известно, когда в Новосибирске установится снежный покров в 2023 году

Новосибирскую область заливает дождь, а в некоторых районах области — дождь со снегом. Когда в регионе установится снежный покров — изучаем данные погодных сервисов в регионе, а также смотрим даты снегопадов за несколько лет.

Обычно в Новосибирске снежный покров появляется в период с 31 октября по 12 ноября. В этом году, возможно, снег ляжет ближе к зиме. Пока лишь новосибирцы вновь привыкают к холодной осени: в городе идет дождь, а погодные сервисы обещают мокрый снег, который будет падать всю неделю.

Снег в Новосибирске выпадет на этой неделеСнег в Новосибирске выпадет на этой неделе
Снег в Новосибирске выпадет на этой неделе
Фото: atas.info

В 2016 году снег выпадал в Новосибирске 6 октября и не растаял до весны. В последующие годы зима была менее суровой для новосибирцев. Даты установления снежного покрова были не такими ранними: 6 ноября 2017, 31 октября 2018, 9 ноября 2019, 12 ноября 2020 и 1 ноября 2021, а в 2022 году снег выпал в конце сентября.

Карта осадков — в НСО идет дождь и снегКарта осадков — в НСО идет дождь и снег
Карта осадков — в НСО идет дождь и снег
Фото: Яндекс. Погода

Погодные сервисы обещают снегопад 23 октября 2023. В некоторых районах области, например в селе Венгерово, он уже выпал. При этом самый первый мокрый снег был в Тогучинском районе еще в сентябре. Однако, снежный покров ляжет к концу ноября или в первой декаде декабря.

Первый снег выпал в Новосибирской области 25 сентября — ФОТО снегопада
Узнать подробнее

По данным «Яндекс. Погоды», снег начнет сыпать с 22 ноября — неделю. Тогда будет -6…-7 градусов.

А вот сайт Gismeteo обещает мокрый снег с 3 ноября почти во все дни до декабря. Сначала это будет мокрый снег, а затем синоптики прогнозируют небольшие снегопады. При этом 18 и 19 ноября похолодает до -22 ℃

Сайт world-weather вообще не обещает снег до декабря. Также не будет дождя. Средняя температура воздуха будет -4…-8 ℃ в ноябре.

Днем ранее в Сибири, а именно в Омске, также выпал снег ближе к вечеру. Причем на утро он растаял не сразу, а вот к обеду уже появилась слякоть и от белой пелены ничего не осталось.

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#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Снег#Эмилия Губарева
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