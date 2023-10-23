Количество бесплатных парковок снижается в Новосибирске

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Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов сообщил НГС, что парковочное пространство сокращается, несмотря на то, что уже в 2017 году данная проблема была зафиксирована в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.
По мнению экспертов, основная цель введения платных парковок — не пополнение бюджета, а перевод людей на использование общественного транспорта. Для этого необходимо решать проблему комплексно: делать общественный транспорт доступным и поддерживать парковки в хорошем состоянии.
Ожидается, что следующая в очереди будет площадь Ленина и примыкающие к ней центральные улицы.