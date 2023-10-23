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Бесплатных парковок стало меньше

Количество бесплатных парковок снижается в Новосибирске

23 октября 2023, 01:42
Фото: 1MI
Бесплатных парковок стало меньше
В Новосибирске количество бесплатных парковок уменьшается. По словам экспертов, эта тенденция становится все более явной, при этом власти не предоставляют альтернативы для автомобилистов.

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов сообщил НГС, что парковочное пространство сокращается, несмотря на то, что уже в 2017 году данная проблема была зафиксирована в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

По мнению экспертов, основная цель введения платных парковок — не пополнение бюджета, а перевод людей на использование общественного транспорта. Для этого необходимо решать проблему комплексно: делать общественный транспорт доступным и поддерживать парковки в хорошем состоянии.

Ожидается, что следующая в очереди будет площадь Ленина и примыкающие к ней центральные улицы.

Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября
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#Транспорт#Новосибирск#Парковки#Общественный транспорт#Эмилия Губарева
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