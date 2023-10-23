Количество бесплатных парковок снижается в Новосибирске

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов сообщил НГС, что парковочное пространство сокращается, несмотря на то, что уже в 2017 году данная проблема была зафиксирована в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.